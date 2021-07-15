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Константин Болотин об отключении воды в Пскове и строительстве станции водоподготовки

16.07.2021 19:45|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 июля. Гостем студии стал директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним предстоящее отключение воды в Пскове, а также влияние воды из подземного водозабора города на трубы и оборудование в многоквартирных домах и предстоящее строительство станции водоподготовки.

 

- Начнем с вопроса, который задал на «Прямой линии» Владимиру Путину директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов: вода из подземного водозабора Пскова при нагревании приводит к поломкам оборудования в МКД и засорению труб. Вы согласны с такой постановкой проблемы?

- Давайте вместе разберем этот вопрос подробнее. Программа «Чистая вода» в том виде, в котором мы сейчас ее видим, началась в 2003 году, с выхода распоряжения главы администрации Михаила Хоронена о создании целевой муниципальной программы «Чистая вода - населению». По ее итогам было принято решение о проведении разведки, об анализе воды в подземном источнике. Результатом программы стало решение о проведении мероприятий по строительству подземного водозабора. В результате экспертизы было указано, что вода из подземного источника по всем показателям соответствует норме, кроме показателя железа. В рекомендациях для строительства значилось - предусмотреть станцию без железа, что и было заявлено в проекте и в сегодняшнем исполнении строительства. По всем остальным показателям вода соответствует нормам. Это подтверждается, во-первых, экологическим разрешением Роспотребнадзора, а во-вторых - всеми сегодняшними анализами.

Поэтому давайте утвердимся - вода из подземного источника соответствует всем нормативам.

Теперь посмотрим на вторую сторону этого сложного вопроса. Действительно, после определенного периода времени мы все увидели, что при нагревании вода дает осадок. Скажем чиновничьим языком: «нужно разделять зону ответственности». Ответственность по подготовке горячей воды лежит либо на «Тепловых сетях» (если горячая вода подготавливается на централизованных тепловых пунктах), либо на управляющей копании (если дома обеспечены индивидуальными тепловыми пунктами). В этой ситуации мы можем констатировать факт: в домах, где стоят индивидуальные тепловые пункты, отсутствует полноценная система химводоподготовки для производства горячей воды. То есть, эта проблема сейчас лежит на плечах управляющей компании. 

Да, действительно, мы видим, что есть проблема с производством горячей воды, но как она решается - это тоже достаточно серьезный вопрос. Что мы увидели на прямой линии президента, если мы говорим об эмоциональном фоне? Позвонил человек, пожаловался на качество воды, показал трубу с большим количеством коричневого налета и отложений и сказал, что есть проблемы с водой. Естественно, вопрос необходимо срочно решать, всё правильно. Но если начать подробно вдаваться в ситуацию... Позвонил директор управляющей компании. Управляющая компания является аффилированной структурой застройщика, а у застройщика - аффилированная структура из проектировщика, который фактически не заложил необходимое оборудование для подготовки горячей воды.

Да, сейчас принято решение о том, что все-таки необходимо строить станцию умягчения на территории «Горводоканала», чтобы она работала на весь город.

- Что даст строительство станции, если вы сказали, что ответственность за подготовку горячей воды либо на «Тепловых сетях», либо на управляющих компаниях?

- Мы можем говорить только о свершившемся факте. Уже невозможно привлечь финансирование на установку в каждом из домов станций химводоподготовки. Мы не сможем поставить дополнительное оборудование в домах, где есть водогрейные приборы наподобие домов-хрущевок. Поэтому в сложившейся ситуации проще и целесообразнее установить это оборудование у нас.

- Почему она не была построена раньше, если речь о ней шла с 2003 года? И когда теперь будет построена? 

- Проектировщики рассматривали зону ответственности только в работах по холодному водоснабжению. Изучая химический состав воды, они исходили только из нормативов СанПиН. Они не провели более глубокий анализ и не сравнили параметры воды из реки с параметрами из подземного источника, не учли риски изменения качества химического состава воды. К сожалению, это случилось. Но, опять-таки, хочу констатировать, эту работу должны были сделать и проектировщики домов.

- Процитирую поручение президента по итогам «Прямой линии»: «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Псковской области принять меры, направленные на обеспечение жителей города Пскова питьевой водой надлежащего качества, исходя из природных свойств воды на соответствующей территории», - говорится в документе. Но мы с вами обсудили, что вода соответствует нормам качества, а в документе ничего не говорится про станцию водоподготовки.

- По итогам обращения на прямую линию к нам приезжал руководитель из министерства ЖКХ с рабочей группой. Мы провели большое совещание и на площадке водозабора, и затем - большое совещание у губернатора. Тогда была создана дорожная карта. Первым шагом ее стало привлечение денег из Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение технико-экономического обоснования строительства станции умягчения. Нам нужно выбрать технологию, и с точки зрения экономической целесообразности, и с точки зрения технологической целесообразности для того, чтобы в последующем обратиться за финансированием проекта станции. 

То есть, сейчас наш первый шаг - это определить технологию. До 25 июля нам нужно подать заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на привлечение денег, после чего мы объявляем конкурс, выбираем подрядчика и заключаем договор. Надеюсь, эти работы не будут слишком долгими. 

- Но они не закончатся до 1 октября?

- Нет, но я надеюсь, что до конца этого года мы получим технико-экономическое обоснование, чтобы к началу следующего года выходить на поиск финансирования для строительства.

- В поручении, которое я процитировала стоит срок исполнения - до 1 октября 2021 года. Что будете исполнять?

- Мы начинаем поиск решений. К 1 октября мы представим дорожную карту с отметками, что в какие периоды будет сделано. 

- В эту субботу в Пскове будет полностью остановлено водоснабжение. Это очень серьезный процесс. Будет проводиться профилактика оборудования, как можно было понять из ваших предыдущих интервью. Все ли готово к этой масштабной спецоперации?

- Для нас это действительно большой вызов, потому что в последний раз мы так отключались в августе 2010 года, хотя до этого отключение всего города было ежегодным. Каждый год водоканал останавливал подачу воды на сутки и проводил определенные мероприятия. С того момента все прекратилось, но сегодня мы вышли на необходимость остановить это все. Технологически мы планируем выполнить ряд замен запорной арматуры. В этом для нас сегодня все ясно - материалы закуплены, бригады сформированы, договора подряда заключены. С подрядчиками мы сегодня проводим последнее обсуждение всех нюансов.

Сегодня, с 23.00 мы начинаем постепенно снижать давление, а с 0.00 мы отключаем насосы. Поэтому мы просим до ночи по возможности запастись водой.

- Люди должны приготовить себе суточный запас воды?

- Мы будем проводить работы на протяжении суток. Мы планируем запуститься к 0.00 в ночь с субботы на воскресенье.

- Это же очень тяжелый процесс - запустить всю систему водоснабжения города. Есть определенная тревожность: огромная протяженность труб, давление, напор воды... Как это будет происходить? Вы предусматриваете какой-то щадящий режим?

- Естественно. Мы берем большой период остановки - сутки. Большую часть времени займет опорожнение системы водоснабжении и затем ее наполнение. Мы за прошедшее время технологически обновились, и пуск насосов благодаря установленным частотным преобразователям будет более плавным и щадящим, но более долгим. Поэтому мы рассчитываем, что к 19.00-20.00 мы закончим все работы и начнем наполнение системы.

- Насколько велики риски остаться без воды на более долгий срок?

- Мы приложим все усилия, чтобы мы не вышли за рамки обозначенных сроков. Единственное, что мы можем предполагать - что в полночь на высоких этажах будет пониженное давление в трубах.

- Но ведь наверняка не сразу можно начинать пользоваться приборами, привязанными к системе водоснабжения - будь то фильтры, бойлеры и так далее. Порекомендуйте людям, как себя вести.

- Действительно, надо будет немного пропустить воду. Мы рассчитываем на то, что будет централизованный запуск всего города. Мы уже сформировали бригады, которые будут заниматься спуском воздуха и промывкой систем централизованного водоснабжения, что позволит избежать большого выброса накипи. Но жителям города, конечно, надо будет пропустить воду, когда ее дадут. 

Мы рассчитываем, что справимся. Хочется попросить горожан набраться терпения. Мы приносим свои извинения за такие большие неудобства. Мы понимаем, что сейчас лето и жара. Но, к сожалению, без таких глобальных работ в будущем предприятие может быть поставлено в аварийные и опасные ситуации.

- Составлен ли график и логистика поставки питьевой воды? Он уже составлен? Как горожане будут определять, условно говоря, куда бежать за водой?

- В первую очередь, мы обеспечиваем привоз воды в медицинские и социальные учреждения, а затем - в спальные районы города. После 15.00 мы начинаем туда привоз воды. Мы рассказали о местах привоза управляющим компаниям и попросили донести эту информацию до горожан. В каждом из крупных районов - на Завеличье, в Центре и на Запсковье у нас будет по 3 места и еще одно место - в Крестах. 

Кроме того, мы привозим воду по согласованному графику в отели и в ряд организаций, которые работают на обеспечении питанием тех же медучреждений.

- Понятно, что больницы - это стратегические учреждения, они, надеюсь, будут работать без перебоев. Какие еще социальные учреждения вы будете обеспечивать водой?

- Организации, которые организуют питание для больниц, РЖД оставила заявку на заполнение вагонов, и было еще несколько заявок. Их не так много, поэтому по каждой из них мы отрабатываем свои возможности и логистику. 

- Весь ли общепит будет работать?

- Я не могу вам ответить на этот вопрос. Каждый принимает сам это решение. Если необходимо, они тоже могут запастись водой. Если у них есть биотуалеты, то они могут продолжать обслуживать людей.

- Насколько остановка позволит «Горводоканалу» дальше обеспечивать население города водой? Вы уже говорили, что это позволит снизить аварийность на предприятии.

- Мы рассчитываем, что следующие лет 10-15 мы снова больше не будем касаться вопроса остановки водоснабжения. Кроме того, в будущем мы локализуем группы домов города. Возможно, по каким-то районам люди не заметят отключения, и мы сможем обводить и переподавать воду через другие системы.

- Недавно вы получили супер-машину, которая пришла по программе. Будет ли она задействована?

- К сожалению, она сейчас стоит на таможне, и ее приход планируется на 26 июля. Мы на нее рассчитывали, но поставщик не успел нам ее поставить. Но ничего страшного. Тот объем работ, который мы планировали, мы выполним позже.

- Как организована работа специалистов?

- У нас на предприятии создан штаб, в который вошли все руководители подразделений и цехов. Также мы пригласили в него представителей МЧС, комитета по здравоохранению Псковской области, представителя администрации города и представителя Роспотребнадзора. Мы всех известили и по графикам работы - по подвозу воды, обсудили все возможные риски и нюансы. Начиная с 0.00 мы выработали график выхода каждой группы на работы. Надеемся, что все рассчитано, и риски будут минимальны. 

Мы поделили работу на две части. Первая - замена оборудования, а вторая - запуск воды. У нас готовы сотрудники и на первую, и на вторую часть,  они ждут, чтобы приступить к работе.

Теги: #ЖКХ #горводоканал #водоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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