ЖКХ

В ПТС рассказали, когда псковичам подадут горячую воду

В МП «Псковские тепловые сети» рассказали, когда в домах появится горячая вода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, по самым смелым подсчетам, это случится не раньше 17.00.

«Выходные выдались очень жаркими и крайне непростыми. Практически каждая семья нашего города столкнулась с такой проблемой, как отсутствие воды. Такого не было уже больше 10 лет. Все мы понимаем, что избежать такого рода ситуаций практически невозможно, но вот минимизировать все эти трудности вполне реально, но мы оставим свою точку зрения при себе. Обидным является только тот факт, что более 100 наших сотрудников с 00.00, как и все руководство нашего предприятия, не располагали достоверной информацией о происходящем, хоть мы и делаем одно общее и очень важное дело», - отметили в ПТС.

На текущий момент, уточнили на предприятии, ситуация стабилизировалась, и сети наполняются водой. Давление находится в необходимых границах, и можно приступать к своей работе, но возникает и ряд трудностей. «В настоящее время растоплены уже 3 котельные: Первомайская, Народная, Районная, но самые большие испытания нас ждут с запуском СВПУ, ее мы сможем растопить в последнюю очередь, для нее давления еще недостаточно. После растопки котельных, нам потребуется еще несколько часов для того, чтобы теплоноситель был пригоден для подачи населению (нужна температура не ниже 60 градусов, все это вы и так знаете), после этого наши коллеги начнут открывать все ЦТП, это тоже займет определенное время. По самым смелым подсчетам, горячая вода появится у вас не раньше 17 часов, но здесь мы не сможем ничего поделать, ведь таковы особенности технологического процесса», - пояснили в ПТС.

Предприятие приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.