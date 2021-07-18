ЖКХ

Очередное масштабное отключение воды в Пскове планируется через 15 лет

Очередное масштабное отключение воды в Пскове планируется через 15 лет. Об этом сообщил руководитель муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин на совещании под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова 19 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все мы видели, что происходило: очень много непредвиденных работ, форс-мажоров. Есть объекты, где не подано давление, нет горячей воды», - прокомментировал Александр Братчиков отключение воды в областном центре на прошедших выходных. Он поинтересовался, когда в последний раз проводились подобные масштабные работы в Пскове.

«Такие работы проводились последний раз в августе 2010 года», - ответил Константин Болотин. Тогда работы заняли 38 часов.

«Когда такие работы необходимо будет снова провести?» - спросил сити-менеджер.

«Надеюсь, лет 15 не надо будет их проводить», - сказал Константин Болотин.

Руководитель «Горводоканала» рассказал, что на прошедших выходных было необходимо заменить запорную арматуру на станции первого подъема.

«Можно это было сделать без отключения воды?» - спросил Александр Братчиков.

«На станции первого подъема без отключения невозможно. Она является артерией города», - сообщил Константин Болотин.

Также он объяснил, почему вода начала пропадать в некоторых домах в пятницу вечером. «С 20 часов в пятницу началось массовое потребление по городу, поток воды увеличился в 3 раза, на некоторых участках понизилось давление. Мы не отключали воду в пятницу вечером. Отключение насосов произошло в час ночи», - сказал он.

Кроме того, Константин Болотин сообщил, почему произошла задержка по пуску воды: «В процессе работы на станции вскрылось несколько неприятных моментов, которые не смогли заранее предусмотреть. Они возникли по ходу вскрытия. Это оборудование было установлено 40 лет назад. Работы завершили к часу ночи, в 2.35 начали пуск воды. В это время произошла авария. Вскрыли аварийный участок, заварили. В 7.40 запустили воду по городу».

«Но люди этого не почувствовали, у некоторых вода появилась в 17 часов, - заметил Александр Братчиков. - Сколько аварий было?»

«Было семь аварий, которые затягивали время выхода на рабочий режим», - уточнил Константин Болотин.

Также руководитель муниципального предприятия сообщил, что сейчас ведется диалог с управляющими компаниями, чтобы они перезапустили насосы. Это связано с тем, что на верхних этажах в некоторых домах пока нет воды. Кроме того, будет организована работа по перерасчету тем, кто платит по нормативу.

Александр Братчиков поручил заместителю начальника управления городского хозяйства Антону Ляугминасу подготовить информацию о том, кто и как из управляющих компаний отработал на этих выходных.

На совещании также выступил директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов. Он рассказал, что весь оперативный персонал предприятия был привлечен к работам с 0.00 17 июля. «Приступили к запуску котельных к 14.00, к 17.00 все теплоисточники работали, подавали теплоноситель», - проинформировал он. По его словам, пока 10-15% домов остаются без горячей воды.

Без холодной воды в Пскове в настоящее время остаются 12 домов, добавил Антон Ляугминас.