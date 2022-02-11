ЖКХ

Электроснабжение частично восстановили в Великих Луках после повреждения кабельной линии

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» оперативно восстановили электроснабжение одного из микрорайонов Великих Лук после повреждения кабельной линии 10 кВ экскаватором сторонней организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Технологическое нарушение произошло при несогласованных с энергетиками земляных работах в охранной зоне кабельной линии на проспекте Гагарина. Специалисты «Россети Северо-Запад» в кратчайшие сроки выполнили необходимые работы и восстановили электроснабжение. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Сетевая компания намерена привлечь виновника технологического нарушения к ответственности для возмещения затрат на аварийно-восстановительные работы.

«Проведение земляных работ в охранных зонах линий электропередачи недопустимо без предварительного согласования с сетевой компанией. Несанкционированные действия могут не только привести к нарушениям электроснабжения, но и представляют смертельную опасность для жизни», - напомнили в компании «Россети Северо-Запад».

Обо всех случаях повреждения энергооборудования можно сообщать на единый телефон «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).