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Локнянский округ получил три млн рублей на подготовку к отопительному сезону

02.05.2024 17:28|ПсковКомментариев: 0

Локнянский муниципальный округ дополнительно получил три миллиона рублей на подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов. Об этом сообщил глава округа Иван Белугин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 

«Текущий отопительный сезон плавно подходит к завершению, а мы уже начинаем готовиться к следующему! Это тот самый случай, когда нужно "готовить сани летом", чтобы пройти осенне-зимний сезон без аварий и проблем. Будем следить за состоянием инженерных сетей и теплотрасс. К тому же, есть отличные новости: Локнянский муниципальный округ дополнительно получил три миллиона рублей на подготовку к отопительному сезону», - рассказал Иван Белугин. 

Средства пойдут на ремонт (замену) участков сетей теплоснабжения на улицах Октябрьской и Первомайской в Локне и на улице Мира в деревне Крестилово.

«Благодарю правительство Псковской области и губернатора региона Михаила Ведерникова за помощь округу!» - добавил Иван Белугин. 

Теги: #отопительный сезон
Источник: Псковская Лента Новостей
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