ЖКХ

Локнянский округ получил три млн рублей на подготовку к отопительному сезону

Локнянский муниципальный округ дополнительно получил три миллиона рублей на подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов. Об этом сообщил глава округа Иван Белугин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Текущий отопительный сезон плавно подходит к завершению, а мы уже начинаем готовиться к следующему! Это тот самый случай, когда нужно "готовить сани летом", чтобы пройти осенне-зимний сезон без аварий и проблем. Будем следить за состоянием инженерных сетей и теплотрасс. К тому же, есть отличные новости: Локнянский муниципальный округ дополнительно получил три миллиона рублей на подготовку к отопительному сезону», - рассказал Иван Белугин.

Средства пойдут на ремонт (замену) участков сетей теплоснабжения на улицах Октябрьской и Первомайской в Локне и на улице Мира в деревне Крестилово.

«Благодарю правительство Псковской области и губернатора региона Михаила Ведерникова за помощь округу!» - добавил Иван Белугин.