ЖКХ

Центры обслуживания «Псковэнергосбыта» в ближайшие дни изменят режим работы

«Псковэнергосбыт» сообщает об изменении графиков работы центров обслуживания в связи с длинными майскими выходными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В пятницу, 29 мая, все центры обслуживания компании работают по обычному графику.

В субботу, 30 мая, клиентский офис в Пскове (улица Карла Маркса, 1а) будет открыт с 9.00 до 14.00.

Остальные центры обслуживания компании 30 апреля не работают.

1-3 мая – выходные дни во всех центрах обслуживания АО «Псковэнергосбыт». 4-6 мая – рабочие дни в обычном режиме. 7-10 мая – выходные дни во всех центрах обслуживания АО «Псковэнергосбыт».

Напомним, ряд вопросов потребители могут решить дистанционно. Так, контроль за переданными показаниями, начислениями и платежами обеспечит сервис «Личный кабинет физлица». Кстати, счета в личные кабинеты приходят в начале месяца, следующего за расчетным, то есть в среднем на полторы недели раньше, чем бумажные квитанции.

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