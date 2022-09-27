Политика

Александр Котов о догазификации: Я бы поставил «троечку»

На очередной сессии Псковского областного Собрания после парламентских каникул сегодня, 29 сентября, депутаты заслушали доклады представителей «Газпрома» о ходе реализации программы догазификации в Псковской области. Спикер регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал оценку работе Газпрома, а также оценил миллиардную поправку в бюджете региона.

– Александр Алексеевич, сегодня состоялся парламентский час на тему догазификации домовладений в регионе. Справляется ли Газпром с поставленной задачей?

– Вопрос догазификации мы рассматриваем второй раз в ходе парламентского часа. Надо отметить, что за этот промежуток времени темпы догазификации возросли. По-прежнему остаются вопросы, которые мы задавали в первый раз. Всё-таки невозможно проверить подлинность тех данных, которые сегодня нам предоставляет компания «Газпром» по догазификации, по прежнему нет взаимодействия с главами муниципальных районов. Мне кажется, это самое важное сегодня в осуществлении данной работы. Очень много обращений со стороны граждан по поводу перспектив выполнения работ по догазификации каждого конкретного домовладения. На эти вопросы должны быть ответы. Я думаю, что в рамках очередного заседания регионального штаба по догазификации мы обобщим все вопросы, которые прозвучали сегодня от депутатов, и ещё раз адресуем их компании «Газпром межрегионгаз Псков». И очень надеемся, что наши рекомендации, предложения и, если хотите, требования, услышат и выполнят.

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Несмотря на то, что оптимистично прозвучал доклад, есть серьезные опасения, что в срок - до конца текущего года - будут выполнены все необходимые работы по догазификации в соответствии с заключенными договорами. Эту работу мы будем продолжать, депутаты будут внимательно следить за тем, как работает компания «Газпром» и подрядчики на объектах. В случае необходимости обязательно будем вмешиваться с той целью, чтобы подрядчики и ответственная за это компания «Газпром межрегионгаз Псков» выполнили свои обязательства с высоким качеством и в необходимые сроки.

– Нет ли планов в ноябре, декабре или январе провести ещё один парламентский час на эту тему?

– Я не случайно сказал о том, что мы будем возвращаться к этому вопросу. И судя по тому, какая реакция сегодня на предложения и замечания депутатов, думаю, что к этому вопросу мы до конца года вернемся. Возможно, в октябре или ноябре будет заседание. Будем следить за этим как при текущей работе, так и на заседаниях.

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– Александр Алексеевич, какую оценку можете дать работам по догазификации. «Троечка»?

– Необходимо отметить возросшие темпы работ. Усиленно идут работы по подготовке необходимых проектов. В то же время вызывают сомнение представленные цифры по догазификации. По информации с места зачастую эти цифры не подтверждаются. Во-вторых, вызывает опасение выполнение работ в установленные сроки. С учётом того, что это поручения президента Российской Федерации, мне кажется, можно по другому к этому относится. Я бы поставил «троечку». Может быть, с небольшим плюсом.

– Сегодня депутаты приняли ряд социально направленных законопроектов, но не поддержали инициативу от «Новых людей» о расходовании средств регионального материнского капитала на приобретение автотранспортного средства. С чем это связано?

– Законопроект, который предложил депутат фракции «Новые люди», заслуживает внимания и обсуждения. На комитете наши депутаты тщательно обсуждали это предложение. Они пришли к выводу, что в настоящий момент преждевременно расширять направления использования средств материнского капитала, в частности, на приобретение автотранспорта. Во-первых, потому что объем средств регионального материнского капитала не такой большой в сравнении со средней стоимостью автомобиля, который может быть приобретен в личную собственность.

Самое главное, что приобретение автомобиля - это, наверное, не совсем та задача, которую мы хотели бы решать с помощью этой меры социальной поддержки.

– Как оцениваете сегодняшнюю миллиардную поправку в текущий бюджет?

– Я не могу не отметить эффективную работу правительства Псковской области во главе с губернатором. Сегодня мы приняли поправки в закон о бюджете. Доходная часть увеличивается более чем на миллиард рублей. При этом расходные обязательства субъекта, то есть расходные обязательства Псковской области, передаются в соответствии с соглашениями в Пенсионный фонд, а это еще миллиард рублей. Денежные средства останутся в регионе и будут потрачены на меры социальной поддержки нуждающихся граждан через региональные отделения Пенсионного фонда РФ. Это тоже бюджетные средства, которые будут направлены на помощь гражданам.

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У нас сейчас с бюджетом происходит все так, как мы предполагали и планировали, когда обсуждали проект закона еще в прошлом году. Рассчитываем на то, что органы исполнительной власти области будут работать так же эффективно. В результате нам удастся привлечь дополнительно еще часть бюджетных средств. При этом в составе этих доходов мы видим денежные средства в качестве стимула за выполнение показателей по национальным проектам и государственным программам. Правительство, таким образом, стимулирует регионы. Чем выше эти показатели по исполнению национальных проектов, тем больше можно привлечь дополнительных федеральных средств. Вот эту возможность и губернатор, и правительство области используют по максимуму. Надо отдать должное - это хорошая работа, мы в результате получаем дополнительные доходы и можем их направить на решение самых насущных проблем региона.

– Сейчас уже ведется работа над проектом бюджета на следующий финансовый год. Есть ли шансы, что он останется таким же социально направленным? Или есть какие-то риски?

– Здесь я могу с уверенностью сказать, что, несмотря ни на что, все социальные обязательства, которые предусмотрены областными законами, будут выполнены в полном объеме. И на эти цели денежные средства мы предусмотрим в первую очередь. Хочется надеяться, что объем доходов областного бюджета, который мы будем принимать на следующий год и на очередной плановый период, существенно не снизится. Но всякое может быть. Я бы здесь, может быть, сильно не выражал уверенность, но тем не менее. В первую очередь мы должны работать над тем, чтобы наши собственные доходы не снизились, чтобы работала экономика нашего региона. И, опять же, повторюсь, нужно использовать все возможные инструменты для привлечения дополнительных средств федерального бюджета как в рамках национального проекта, государственных программ, так и другие возможности, которые сегодня предоставлены федеральными законами.

Беседовал Михаил Синёв