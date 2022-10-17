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Проект псковского экотехнопарка отправили на госэкспертизу

18.10.2022 10:11|ПсковКомментариев: 0

Проект строительства объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, который планируется разместить в Палкинском районе, проходит экспертизы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

30 ноября 2021 года региональный комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству заключил с ООО «ИПЭиГ» государственный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта. Он появится на земельном участке площадью 35,9 га в урочище Халево Палкинского района. В пресс-службе правительства региона отметили, что это место наиболее подходит для указанных целей по требуемым параметрам - наличие транспортной инфраструктуры, удаленность от населенных пунктов, отсутствие санитарного ограничения. 

В рамках указанного контракта проведены все инженерные изыскания. С 19 июня по 19 июля прошло общественное обсуждение проектной документации на строительство объекта в целях учета мнения населения, огромного количества негативных жалоб и заявлений не поступило. 

Сейчас разработка проектно-сметной документации завершена, 4 августа она была направлена на прохождение государственной экологической экспертизы в Центральный аппарат Росприроднадзора и 8 августа - на государственную экспертизу инженерных изысканий, в том числе достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Окончание проведения данных работ планируется в октябре 2022 года.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2024 года. Строительство планируется осуществлять в рамках концессионного соглашения, которое может быть заключено с ООО «Псковэкострой». Точная стоимость работ будет определена после прохождения государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости. 

В правительстве Псковской области добавили, что до 2030 года всем субъектам Российской Федерации рекомендовано сократить объем отходов, направляемых на объекты размещения отходов, в два раза, а также сортировать отходы в объеме 100%.

Теги: #регион60 #мусор #отходы
Источник: Псковская Лента Новостей
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