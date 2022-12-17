ЖКХ

Горячую линию по вопросам обеспечения теплоснабжением организовали в Псковской области

Горячая линия по вопросам защиты прав граждан на бесперебойное обеспечение теплоснабжением организована в прокуратуре региона по поручению прокурора Псковской области Ивана Грибова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Псковской области в период с 19 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года организована горячая линия по приему обращений граждан по вопросам защиты прав граждан на бесперебойное обеспечение теплоснабжением», - отметили в ведомстве.

Обращения принимаются по телефонам горячей линии: 8(8112) 69-83-33, 69-83-34 и интернет-приемную прокуратуры области в рабочее время с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45, перерыв на обед - с 13:00 до 13:45.