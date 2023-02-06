ЖКХ

Пятиэтажку с ликвидированным опасным потопом в Гдове передадут другой «управляйке» — Владимир Кузь

Жильцы многоквартирного пятиэтажного жилого дома №9 на улице Пограничной в Гдове, в котором был зафиксирован опасный потоп, приняли решение о смене управляющей компании, а протечку уже устранили силами района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Там в ближайшее время будет новая управляющая компания, которая возьмёт дом на обслуживание. Надеемся, что всё будет в порядке. Район предпринял меры по поводу того, чтобы устранить протечку. На сегодняшний день, насколько мне известно, она устранена», - сказал Владимир Кузь.

Депутат напомнил, что ранее местным жителям уже ни раз рекомендовали поменять управляющую компанию.

«Я с людьми неоднократно встречался, описывал механизм по замене управляющей компании, рассказывал про формы управления многоквартирным домом, про механизмы, которые законодательно закреплены, специалистов приглашали из комитета по надзору, проводили консультации. Жители всё-таки согласились, управляющую компанию поменяем. Надеюсь, теперь ситуация улучшится», - добавил парламентарий.