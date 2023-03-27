ЖКХ

Подвалы затопило в доме на улице Текстильной в Пскове

Подвалы в нескольких подъездах затопило в доме №2 на улице Текстильной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила местная жительница.

Фото здесь и далее: Елена Вилейская

«Подвалы в подъездах №№5,6,7 дома №2 на улице Текстильной с 24 марта залиты канализацией. <....> Подвалы затоплены, на потолках конденсат, в подъездах и в квартирах запах (я думаю, вы понимаете, чего). Подобная ситуация уже была в январе 2023 года», - рассказала женщина.

По ее словам, местные жители обращались с данной проблемой в управляющую компанию и в ее аварийную службу, там помочь не смогли.

Фото затопления в январе 2023 года

Ранее сообщалось, что уровни воды в водоемах Псковской области достигли максимальных значений.