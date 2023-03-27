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ЖКХ

Подвалы затопило в доме на улице Текстильной в Пскове

27.03.2023 13:42|ПсковКомментариев: 0

Подвалы в нескольких подъездах затопило в доме №2 на улице Текстильной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила местная жительница. 

Фото здесь и далее: Елена Вилейская

«Подвалы в подъездах №№5,6,7 дома №2 на улице Текстильной с 24 марта залиты канализацией. <....> Подвалы затоплены, на потолках конденсат, в подъездах и в квартирах запах (я думаю, вы понимаете, чего). Подобная ситуация уже была в январе 2023 года», - рассказала женщина. 

 

По ее словам, местные жители обращались с данной проблемой в управляющую компанию и в ее аварийную службу, там помочь не смогли. 

Фото затопления в январе 2023 года

Ранее сообщалось, что уровни воды в водоемах Псковской области достигли максимальных значений. 

Теги: #псков #весна #потоп
Источник: Псковская Лента Новостей
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