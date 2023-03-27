Установлена причина подтопления подвалов домов на улице Текстильной в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.
Фото: Борис Елкин / Telegram
До конца этого года часть старого железобетонного коллектора заменят пластиковым большего диаметра. Это значительно улучшит его пропускную способность, отметил градоначальник.
«В планах также прочистить всю систему в этом районе. С 1 апреля, когда вся ливневка перейдет в ведение "Горводоканала", специалисты вплотную займутся проблемными участками», - продолжил он.
На прочистке коллектора задействовано три единицы техники. По словам Бориса Елкина, люди работают до сих пор. Завтра специалисты приступят к откачиванию воды из подвалов.