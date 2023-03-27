ЖКХ

Установлена причина подтопления подвалов домов на улице Текстильной в Пскове

Установлена причина подтопления подвалов домов на улице Текстильной в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Причина подтопления подвалов на Текстильной, 2 - в старом коллекторе хозяйственно-бытовой канализации, который проходит по улицам Текстильной, Петрова, Алтаева и Ипподромной. Весной, при активном таянии снега, когда все стоки ливневой канализации направляются в хозбытканализацию, он не справляется с нагрузкой. Проблема давняя, но в прошлом году мы приступили к ее решению. По моему поручению "Горводоканал" разработал проект на замену одного километра аварийного участка сети», - написал Борис Елкин.

До конца этого года часть старого железобетонного коллектора заменят пластиковым большего диаметра. Это значительно улучшит его пропускную способность, отметил градоначальник.

«В планах также прочистить всю систему в этом районе. С 1 апреля, когда вся ливневка перейдет в ведение "Горводоканала", специалисты вплотную займутся проблемными участками», - продолжил он.

На прочистке коллектора задействовано три единицы техники. По словам Бориса Елкина, люди работают до сих пор. Завтра специалисты приступят к откачиванию воды из подвалов.