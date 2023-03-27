ЖКХ

«Остается 5-10 см»: вода в подвалах домов на Запсковье подступает к электрощитам

Вода в затопленных подвалах домов на улице Текстильной в Пскове подступает к электрощитам. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила директор управляющей компании «Жилой квартал №1» Наталья Пахомова.

Подвал дома на улице Текстильной, 2. Фото: Елена Вилейская

В редакцию ПЛН обратились жители дома №2 на улице Текстильной, которые сообщили о затоплении подвалов. По словам Натальи Пахомовой, аналогичная ситуация складывается во всех домах на улице Текстильной, которые попадают под управление организации «Жилой квартал №1».

«Во всех домах на улице Текстильной, которые попадают под наше управление, затоплены подвалы, потому что стоит дворовая канализация. Насколько мне известно, "Горводоканал" работает, рабочие пытаются прочистить основной коллектор. По всему району на улице Текстильной все колодцы полные под завязку, соответственно, все, что ниже колодцев, идет в подвал», - рассказала Наталья Пахомова.

На данный момент управляющая компания обеспокоена опасностью подтопления электрощитов в домах.

«У нас осталось 5-10 сантиметров до затопления электрощитов в подвале, поэтому мы уже тоже бьем тревогу. К сожалению, управляющая компания ничего с этим сделать не может», - заключила директор ООО УО «Жилой квартал №1».