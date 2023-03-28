ЖКХ

Из-за сильного снега псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Сильный мокрый снег и температурные «качели» наблюдают в Псковской области. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

«85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», - рассказали в компании «Россети Северо-Запад».

Энергетики добавили, что неблагоприятные погодные условия, по предварительной информации, сохранятся до конца дня.

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Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.