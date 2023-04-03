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ЖКХ

Псковские газовики подготовили свои объекты к прохождению весеннего паводка

03.04.2023 11:17|ПсковКомментариев: 0

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» разработали комплекс мероприятий по подготовке к работе в период прохождения весеннего паводка в 2023 году, чтобы обеспечить надежное газоснабжение потребителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время работа газовиков осуществляется в режиме повышенной готовности.

На предприятии утвержден план мероприятий, а также круглосуточный график дежурства ответственных лиц, установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами местного самоуправления и МЧС. Специалисты диспетчерской службы компании обеспечивают круглосуточный мониторинг и телеметрический контроль состояния объектов газораспределительной системы. Актуализирован реестр газопроводов и сооружений на них, попадающих в зону затопления.

Для предотвращения внештатных ситуаций газовики организовали дополнительные обходы трасс газопроводов, уделяя особое внимание состоянию участков газопроводов, попадающих в зону возможного подтопления, в особенности вдоль рек Великая, Ловать и Шелонь. Обеспечена готовность специальной техники и оборудования, создан запас материально-технических ресурсов, предназначенных для локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Всего в зоне обслуживания «Газпром газораспределение Псков» находится 31 объект, где возможны подтопления. На сегодняшний день фактов подтопления объектов газораспределения не выявлено.

Теги: #ЖКХ #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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