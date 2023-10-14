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ЖКХ

Ещё одна котельная в Кунье вышла на штатный режим работы с новой теплотрассой

14.10.2023 21:32|ПсковКомментариев: 0

Ещё одна котельная в Кунье вышла на штатный режим работы с новой теплотрассой. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Олега Лебедева

«Тепло должны получить жители улиц Новая, Советская и Октябрьская. К сожалению, исключение составляет дом 2а по улице Новой. Там необходимо решить возникшую проблему с теплоузлом. Управляющая компания должна завтра всё исправить», - отметил он.

Олег Лебедев поблагодарил работников коммунального хозяйства. «Последние дни им пришлось очень серьёзно поработать в авральном режиме, разобраться с новыми теплотрассами (которые принадлежат инвестору), наладить их работу от наших котельных (пока не заработали новые блочно-модульные газовые котельные). Особые слова благодарности директору МУП "Коммунсервис" Антону Александровичу Воробьёву и специалистам ООО "Мост": Юрию Викторовичу Борисенко и Юрию Владимировичу Горбунову», - добавил глава района.

 
Теги: #кунья #отопительный сезон
Источник: Псковская Лента Новостей
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