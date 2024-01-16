ЖКХ

Возможно ли сделать оператора по вывозу мусора государственным предприятием, уточнил Олег Брячак

Возможно ли сделать оператора по вывозу мусора государственным предприятием, уточнил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак на сессии регионального парламента 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас есть муниципальные государственные предприятия, они находятся под контролем администрации. Не планируется ли навести порядок и не повторять безобразия, который был на новогодних праздниках, а завести под государственное предприятие?» – спросил Олег Брячак и отметил, что данный законопроект - первый шаг для решения возникших проблем.

Председатель комитета по ЖКХ и строительству Сергей Грахов напомнил, что по законодательству региональный оператор выбирается по конкурсу.

«У нас на территории области есть два региональных оператора, которые работают на две поделенные зоны. Законодательно региональный оператор выбирается по конкурсу. Нынешний законопроект нацелен на оперативность по регулированию сферы обращения с отходами», – добавил он.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.