Возможно ли сделать оператора по вывозу мусора государственным предприятием, уточнил Олег Брячак

Возможно ли сделать оператора по вывозу мусора государственным предприятием, уточнил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак на сессии регионального парламента 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель комитета по ЖКХ и строительству Сергей Грахов напомнил, что по законодательству региональный оператор выбирается по конкурсу.
«У нас на территории области есть два региональных оператора, которые работают на две поделенные зоны. Законодательно региональный оператор выбирается по конкурсу. Нынешний законопроект нацелен на оперативность по регулированию сферы обращения с отходами», – добавил он.
Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.