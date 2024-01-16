ЖКХ

Вопрос о смене регоператора по обращению с ТКО преждевременен – Сергей Грахов

Вопрос о смене регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами преждевременен. Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на сессии Псковского областного Собрания 16 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Когда начинал работать региональный оператор, его функции были в том, чтобы быть оператором – заключать контракты с районными предприятиями, у которых есть техника для вывоза ТКО. А случилось так, что не осталось в районах таких предприятий. Если менять регоператора, это вызовет больше сложности. Есть планы решить эту проблему?» - спросил депутат Артур Гайдук («Яблоко»).

«Данный вопрос, что мы меняем регоператора, преждевременен. Мы утверждаем порядок по его смене. Если регоператор будет устраивать такие представления как на Новый год, будут приняты меры вплоть до расторжения соглашения. Законом установлено, что можно привлекать организации из других регионов на период проведения конкурса. К этому вопросу можно будет вернуться, но если это будет необходимо», - добавил Сергей Грахов.

Напомним, в новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа.