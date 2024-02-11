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Непереработанные «хвосты» после запуска экотехнопарка в Псковской области будут захоронять

Предприятие полного цикла по обращению с отходами стоимостью 4,1 млрд рублей построят в Палкинском районе до конца 2024 года в рамках концессионного соглашения, сообщает пресс-служба ППК «Российский экологический оператор».

«В этом году регион построит предприятие полного цикла. На нем ежегодно будет сортироваться 250 тысяч тонн ТКО, в том числе 95 тысяч тонн отходов будут утилизировать. Так называемые "хвосты", которые невозможно переработать, будут размещать на современном объекте захоронения в объеме 125 тысяч тонн отходов. Создание объекта обеспечит 100-процентной обработкой регион», - цитирует пресс-служба генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Строительство ведется, в том числе, за счет средств федерального бюджета. В прошлом году регион получил субсидию в размере 1,8 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 года, пишет «Интерфакс».

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Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

Ранее сообщалось, что после запуска экотехнопарка все существующие свалки в регионе будут закрыты и рекультивированы.