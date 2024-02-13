ЖКХ

Тариф на вывоз ТКО снизили в Псковской области по требованию прокуратуры

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов уменьшили в Псковской области по требованию природоохранной прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку деятельности ООО «Экопром». Установлено, что при утверждении предельных единых тарифов на услугу ООО «Экопром» по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2023 год были неправомерно учтены расходы, которые фактически региональный оператор не производил.

«В частности, при расчете размера единого тарифа приняты расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов с учетом схем потоков твердых коммунальных отходов Территориальной схемы обращения с отходами Псковской области, которые не подлежали применению. Данное обстоятельство повлекло необоснованное увеличение тарифа за услуги регионального оператора», - рассказали в прокуратуре.

После вмешательства спецпрокурора произведена корректировка тарифа. Расходы ООО «Экопром» на транспортирование твердых коммунальных отходов по двум зонам деятельности снизили на общую сумму свыше 225 млн рублей.

Размер единого тарифа на услугу регионального оператора по зоне деятельности №1 (север) снижен с 775,99 до 617,14 рубля за метр кубический, по зоне деятельности №2 (юг) – с 622 рублей до 503,81 рубля за метр кубический.

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Ранее сообщалось, что регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области - филиал ООО «Экопром» - оштрафовали на 260 тысяч рублей по двум статьям Кодекса об административных нарушениях РФ.