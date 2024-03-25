ЖКХ

Андрей Анисимов стал директором псковского Фонда капремонта

Комитет по ЖКХ Псковской области подвел итоги конкурса по выбору директора Фонда капремонта Псковской области. По итогам третьего этапа победителем конкурса стал действующий и.о. директора Андрей Анисимов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Комиссия из восьми человек единогласно проголосовала за его кандидатуру. До этого Анисимов прошел два этапа конкурса - тестирование и собеседование на знание законодательства.

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Анисимов занял пост и.о. директора после отставки Сергея Шарлаева: он покинул пост в июне 2022 года.