ЖКХ

Услугу по вывозу ТКО оказывают в 2700 населенных пунктах Псковской области

Услугу по вывозу твердых коммунальных отходов оказывают в 2700 населенных пунктах Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на очередной сессии Псковского областного Собрания 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В начале реализации экологической реформы услуга по вывозу твердых коммунальных отходов оказывалась всего в 303 населенных пунктах. На сегодняшний день данная услуга оказывается не менее чем в 2700 населенных пунктах, где проживает более 97% населения области.

С 2019 года услуга оказывается региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Экопром».