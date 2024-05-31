ЖКХ

Большинство респондентов ПЛН недовольны вывозом мусора

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей недовольны вывозом мусора. Это следует из опроса, в котором приняли участие 372 человека.

«Недоволен. Не понимаю, за что плачу деньги» - самый популярный ответ, его выбрали 45,7% проголосовавших.

22,04% респондентов заявили, что твердые коммунальные отходы вывозят сносно, а вот с крупногабаритным мусором «беда». А 17,2% считают, что ситуация безнадежная, и отмечают, что разговорам о сортировке мусора в такой обстановке места нет.

При этом 11,56% голосующих признали, что в их дворах мусор всегда вывозят вовремя. 3,23% участников голосования рассказали, что за исключением двух «мусорных коллапсов» с вывозом ТКО все хорошо.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?»

Напомним, Псковская область планирует разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО.