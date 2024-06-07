Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно

Крупногабаритный мусор в Пскове в настоящий момент вывозят ежедневно, однако из-за скопившихся объемов работы остается много. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Градоначальник напомнил, что в Псков для помощи по вывозу твердых коммунальных отходов приехала техника из Смоленской области и Санкт-Петербурга. Также работу продолжает региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром». Ситуация с ТКО, заметил гость студии, «за последнюю неделю поменялась в лучшую сторону».
Мусор вывозят на полигоны, в том числе в Порховском районе. Спор филиала ООО «Экопром» и ООО «СпецТрансКом» пока не решен. «Идет взаиморасчет, но, насколько я знаю, не так активно идет. Регоператор старается работу выстроить и систематизировать. Положение непростое у всех участников процесса, и у регоператора, и у тех, кто принимает отходы. Но мы должны максимально сделать так, чтобы горожане не испытывали дискомфорт и не утопали в мусоре, как это, к сожалению, недавно было», - заключил глава Пскова.
Ранее Борис Елкин подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за мусорной проблемы.