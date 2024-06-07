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Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно

11.06.2024 16:36|ПсковКомментариев: 0

Крупногабаритный мусор в Пскове в настоящий момент вывозят ежедневно, однако из-за скопившихся объемов работы остается много. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть трудности с крупногабаритным мусором. Этот вопрос мы решаем активно, ежедневно его вывозят. Просто, к сожалению, из-за той заминки, той ситуации, которая буквально месяц назад произошла, получилось, что скопилось его достаточно много, и, конечно, работы еще непочатый край. Но ситуация начинает выправляться, и это хороший сигнал. Думаю, неделя-две — и мы стабилизируем ситуацию», - сказал Борис Елкин.

Градоначальник напомнил, что в Псков для помощи по вывозу твердых коммунальных отходов приехала техника из Смоленской области и Санкт-Петербурга. Также работу продолжает региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром». Ситуация с ТКО, заметил гость студии, «за последнюю неделю поменялась в лучшую сторону».

Мусор вывозят на полигоны, в том числе в Порховском районе. Спор филиала ООО «Экопром» и ООО «СпецТрансКом» пока не решен. «Идет взаиморасчет, но, насколько я знаю, не так активно идет. Регоператор старается работу выстроить и систематизировать. Положение непростое у всех участников процесса, и у регоператора, и у тех, кто принимает отходы. Но мы должны максимально сделать так, чтобы горожане не испытывали дискомфорт и не утопали в мусоре, как это, к сожалению, недавно было», - заключил глава Пскова.

Ранее Борис Елкин подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за мусорной проблемы. 

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #ТКО #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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