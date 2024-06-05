Общество

В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса

Глава Пскова Борис Елкин подписал постановление о введении режима повышенной готовности для сил и средств муниципального звена Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Документ опубликован на сайте городской администрации.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Режим повышенной готовности введен «в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с наличием опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений по причине скопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Город Псков" из-за несвоевременного вывоза их региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экопром", и установлением аномально жаркой погоды».

Координация действий сил и средств при предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город Псков» возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Псков».

Напомним, в Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

Директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук ранее заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.