Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дело ФАПное
кадры решают всё
баня «Гельдт» долгожданное открытие
выход есть профилактика суицида
творог правда и мифы
ENERGY кешбэк-игра
чипсы из Пскова на ПМЭФ
ПЭМЗ ищет сотрудников
ковать кадры пока горячо
топ заведений для выпускников
экзотика агротуризм
обзор
михайловское 60 тысяч гостей
Господин Рейтингомер
на пороге перезагрузки
 
 
 
ещё Общество 05.06.2024 09:152 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 05.06.2024 09:440 ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе 05.06.2024 09:152 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 04.06.2024 22:300 Эксперт опровергла слухи о возможности кражи данных с сим-карты 04.06.2024 22:152 Трое из десяти офисных сотрудников в Пскове конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров - опрос 04.06.2024 22:000 Великолукским школьникам рассказали о правильном передвижении на средствах индивидуальной мобильности
 
 
 
Самое популярное 29.05.2024 10:003 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 29.05.2024 13:122 Осторожно: змеи! 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса

05.06.2024 09:15|ПсковКомментариев: 2

Глава Пскова Борис Елкин подписал постановление о введении режима повышенной готовности для сил и средств муниципального звена Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Документ опубликован на сайте городской администрации.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Режим повышенной готовности введен «в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с наличием опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений по причине скопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Город Псков" из-за несвоевременного вывоза их региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экопром", и установлением аномально жаркой погоды».

Координация действий сил и средств при предупреждении возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город Псков» возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Псков».

Напомним, в Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

Директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук ранее заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

Смотрите также
20.05.2024 16:523 Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Смотрите также
21.05.2024 09:273 Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Смотрите также
21.05.2024 12:333 Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

Смотрите также
15.05.2024 10:1510 Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

Смотрите также
23.04.2024 12:456 Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области 

Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.

Смотрите также
22.05.2024 11:213 Михаил Ведерников: Планируем разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО

Смотрите также
22.05.2024 16:385 «Отдельная боль»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 88 человек
Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса Опрос ПЛН-ТВ: Довольны ли псковичи вывозом мусора? Большинство респондентов ПЛН недовольны вывозом мусора Спецтехника из Смоленска прибыла в Псков для вывоза ТКО Интерактив: Мусорные реки Псковский губернатор призвал уволившихся водителей мусоровозов вернуться на работу Спецтехнику для уборки ТКО из других регионов направят в Псковскую область Корректировку платы за услугу по вывозу ТКО проведут в Псковской области Александр Котов объяснил, почему регоператор по обращению с ТКО не должен быть государственным Три плюса «мусорной реформы» назвал Александр Котов Александр Котов: Пока нет очереди из регоператоров, которые хотят работать в Псковской области Реплика Константина Калиниченко: Трудности перехода «Экопром» не смог оспорить штраф за несвоевременный вывоз крупногабаритного мусора в Пскове Борис Елкин о «мусорном коллапсе»: Трудности у регоператора, действительно, существуют Фотофакт: Мусорная реформа в действии Псковский эколог и общественник прокомментировал возбуждение уголовных дел в отношении «Экопрома» Еще одно уголовное дело возбудили в отношении «Экопрома» В отношении «Экопрома» возбудили дело из-за работы без лицензии Михаил Ведерников обсудил проблему вывоза ТКО с директором Российского экологического оператора Андрей Папчук: Порховский мусорный полигон превратится в огромною гору Местные операторы по вывозу ТКО в Псковской области уничтожены — Андрей Папчук Андрей Папчук назвал большую ошибку при реализации «мусорной реформы» в Псковской области «Кузница»: Что не так с мусорной реформой? ВИДЕО В графике строительства экотехнопарка есть просадки - Сергей Грахов Сергей Грахов: Я расцениваю действия «Спецтранскома» как шантаж Сергей Грахов: ТКО в Псковской области вывозят по аварийной схеме «Беседка»: «Мусорный разрыв» в Псковской области – каким будет переходный период в сфере ТКО? ВИДЕО Сергей Пайст: Регоператором по обращению с ТКО должна быть организация с государственным участием Антон Минаков: Проблема мусора актуальна для многих регионов России «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о мусорной реформе «Отдельная боль» В ситуации с ТКО в Псковской области надо действовать решительно — Валентина Матвиенко Михаил Ведерников: Планируем разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО Александр Киселев: «Экопром» никогда не занимался финансовым шантажом и не ставил ультиматумы Сергей Грахов: «СпецТрансКому» и «Экопрому» настоятельно рекомендовано сесть за стол переговоров Крупный мусоросортировочный комплекс в Псковской области полностью остановил свою работу Борис Елкин: В Пскове снова назревает «мусорный» коллапс Александр Братчиков о предложении сменить регоператора по обращению с ТКО Вопрос обращения с ТКО в Псковской области требует кардинальных мер – Алексей Севастьянов Александр Котов о смене регоператора и создании новых населенных пунктов Ветки и покрышки с контейнерной площадки должна вывозить «управляйка» – Сергей Грахов Региональный парламент рекомендовал сменить оператора по обращению с ТКО в Псковской области Александр Котов: Ситуация с вывозом ТКО кардинально не улучшилась Сергей Грахов: С псковской городской свалкой вопрос закрыт Услугу по вывозу ТКО оказывают в 2700 населенных пунктах Псковской области С обсуждения темы обращения с ТКО начнётся очередная сессия Собрания 23 апреля Псковский «Экопром» оштрафовали за невывоз мусора в новогодние праздники Антимонопольное дело возбудили в отношении регоператора по обращению с ТКО Сергей Грахов: Массовых завалов мусора в Пскове уже нет О разборе и вывозе мусорных завалов проинформировал Михаил Ведерников В начале 6-го года мусорной реформы Александр Братчиков о расширении полномочий власти в сфере обращения с отходами Александр Братчиков о парламентском часе на тему вывоза мусора: Март – это одна из контрольных надсечек Мусорный коллапс в Пскове и его последствия Псковская прокуратура выявила нарушения в работе регоператора по обращению с ТКО Александр Котов: Важно своевременно и качественно провести работы по строительству экотехнопарка Региональные полномочия в сфере обращения с отходами расширили в Псковской области Вопрос взаимодействия регионального оператора и полигона в Острове поднял Андрей Михайлов Вопрос о смене регоператора по обращению с ТКО преждевременен – Сергей Грахов Возможно ли сделать оператора по вывозу мусора государственным предприятием, уточнил Олег Брячак Псковский «Экопром» месяц не мог вывозить крупногабаритный мусор — Александр Киселев Александр Грацкий: Ситуация с мусором в Пскове нормализуется Александр Киселев: Филиал «Экопрома» приносит извинения псковичам за «мусорный коллапс» Игорь Шатурный: Срочные изменения в закон об отходах потребовались для ускорения реагирования Расширение региональных полномочий в сфере обращения с ТКО обсудил бюджетный комитет Собрания Сергей Грахов: Новый законопроект создаст больше механизмов для контроля за деятельностью в сфере обращения с отходами Виктор Мусатов: Исполнительные органы получат необходимые механизмы для обеспечения эффективной деятельности в сфере ТКО Антимонопольная служба даст оценку проблеме с вывоза мусора в Пскове На внеочередную сессию с одним вопросом соберутся депутаты областного Собрания 16 января «Превратили все в помойку» Борис Елкин о проблемах с вывозом мусора: Необходимо предпринимать меры административного воздействия Игорь Шатурный о вывозе мусора в Пскове: Коллапс, завалены практически все баки Сергей Грахов: Ситуация с вывозом отходов в Пскове - это безобразие Псковский губернатор: Кто не умеет вывозить ТКО нормально — в регионе работать не будет Михаил Ведерников: Мусорщики устроили саботаж на новогодних выходных Крупногабаритный мусор в Пскове не вывозят с октября — природоохранный прокурор Сергей Грахов: Мусоровозы «Экопрома» не пускали на территорию сортировочного комплекса Михаил Ведерников: Работе по вывозу мусора в новогодние праздники дадут жесткую оценку Водители «Экопрома» стоят в многочасовой очереди, чтобы выгрузить ТКО. ВИДЕО
05.06.2024, 09:440 ВТБ откроет офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе 05.06.2024, 09:300 Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию 05.06.2024, 09:152 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 05.06.2024, 09:150 Статьи преподавателей псковского колледжа искусств опубликованы в сборнике
05.06.2024, 09:000 Врач назвал факторы, влияющие на потребность человека в сне 05.06.2024, 08:400 Доля скрытых доходов семей опустилась до 10% 05.06.2024, 08:201 В Госдуму внесут законопроект «О честной цене» на товары 05.06.2024, 08:000 Эксперт рассказал, какие предметы опасно оставлять в машине летом
05.06.2024, 07:400 Россияне скупают системы безопасности для умного дома, сообщили специалисты 05.06.2024, 07:180 Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков 05.06.2024, 07:000 Более 70% российских колледжей нуждаются в ремонте 04.06.2024, 22:300 Эксперт опровергла слухи о возможности кражи данных с сим-карты
04.06.2024, 22:152 Трое из десяти офисных сотрудников в Пскове конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров - опрос 04.06.2024, 22:000 Великолукским школьникам рассказали о правильном передвижении на средствах индивидуальной мобильности 04.06.2024, 21:510 Дуб — символ Пушкинских праздников поэзии готовятся торжественно представить гостям «Михайловского» 04.06.2024, 21:420 Участок улицы Ипподромной между Труда и Кошевого перекрыт в Пскове
04.06.2024, 21:400 ТОС возродил пруд в локнянской деревне Гоголево 04.06.2024, 21:200 Почти тонну мяса не пропустили в РФ через границу в Псковской области 04.06.2024, 21:041 Сбор помощи для погорельцев из Овсища открыли в фонде княгини Ольги 04.06.2024, 21:000 Систему электроснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Печорах
04.06.2024, 20:521 Новая воркаут-площадка появилась в псковской деревне Соловьи 04.06.2024, 20:510 Свыше 300 детей пришли в Псковский музей встретить первый день лета 04.06.2024, 20:417 Перемены не за горами 04.06.2024, 20:400 Великолукские осужденные отмечены благодарственными письмами за волонтерство
04.06.2024, 20:340 Профиль поэта смогут отпечатать на книгах и письмах гости Пушкинского праздника в «Михайловском» 04.06.2024, 20:310 Сообщение поездов возобновят между Псковской областью и Белоруссией 04.06.2024, 20:200 На трассе Р-23 ограничат движение для мойки разделительной полосы 04.06.2024, 20:050 Памятник архитектуры «Дом Бабининых» передали в пользование псковскому Детскому фонду
04.06.2024, 20:000 Юношей из Псковской области приглашают на обучение в Академию Росгвардии 04.06.2024, 19:521 Врач-психиатр начал работу в Детской областной клинической больнице Пскова 04.06.2024, 19:400 Псковские предприятия отправили на экспорт девять тысяч тонн животноводческой продукции 04.06.2024, 19:200 Продлён приём заявок на премию «Мы вместе-2024»
04.06.2024, 19:090 Свалку пластиковых бутылок обнаружили в псковской деревне Соловьи 04.06.2024, 19:000 В Псковской области стартовала акция «Безопасность детства» 04.06.2024, 18:550 Штык вернули солдату Первой мировой войны на псковской набережной 04.06.2024, 18:400 Услуги бесплатной психологической помощи предлагают молодым псковичам
04.06.2024, 18:350 Организаторы похорон в Великих Луках выкупали сведения об умерших у врача 04.06.2024, 18:200 Центру профессиональной подготовки псковского УМВД исполнилось 102 года 04.06.2024, 18:090 Подготовка к отопительному сезону стартовала в «Газпром газораспределение Псков» 04.06.2024, 18:000 Порядок учета алиментов при назначении пособия на ребенка разъяснили псковичам
04.06.2024, 17:590 Задержана «потомственная ведьма» Алена Полынь 04.06.2024, 17:530 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 июня 04.06.2024, 17:490 Факты фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области 04.06.2024, 17:480 Лагерь труда и отдыха открыли для учеников псковской вечерней школы
04.06.2024, 17:460 Жителя Опочки приговорили к принудительным работам за избиение женщины-полицейского 04.06.2024, 17:440 Экологи и краеведы приедут в Печоры для оттачивания профессионального мастерства 04.06.2024, 17:430 Три фальшивые купюры изъяли из финансовых организаций Пскова 04.06.2024, 17:430 Поляну в Михайловском обрабатывают от насекомых - Дмитрий Волхонов
04.06.2024, 17:410 Псковская область присоединилась к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности 04.06.2024, 17:370 Около 50 тысяч участников ожидается на Днях Пушкинской Поэзии - Ольга Тимофеева 04.06.2024, 17:350 Опрос ПЛН-ТВ: Довольны ли псковичи вывозом мусора? 04.06.2024, 17:300 «Будем работать для людей»: спортклуб «Супер Фитнес» отмечает 23-летие
04.06.2024, 17:250 Режим ЧС из-за последствий весенних холодов могут ввести в Псковской области 04.06.2024, 17:110 Порядка 150 педагогов примут участие в форуме учителей в рамках Дней Пушкинской поэзии 04.06.2024, 17:070 Студенты великолукской академии победили на чемпионате России по греко-римской борьбе 04.06.2024, 16:500 Более 200 млн рулей выделено на ремонт детской школы искусств в Пушкинских Горах
04.06.2024, 16:470 «Гонки по вертикали»: отставка Турчака, ожидание отчета Ведерникова и «план Б» для мусорного кризиса. ВИДЕО 04.06.2024, 16:350 Поликарбонат на подземных пешеходных переходах заменили в Великих Луках 04.06.2024, 16:320 «Эхономика»: Об инвестиционном потенциале Псковской области. ВИДЕО 04.06.2024, 16:280 Первая смена летних школьных лагерей открылась во Дворе Постникова
04.06.2024, 16:250 Рейтингомер: мусорный кризис, предостережение ПсковГУ и подстава от госмедиахолдинга. ВИДЕО 04.06.2024, 16:230 Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева 04.06.2024, 16:130 Выставку о красоте, повенчанной с пользой, открыл в Великих Луках Пушкинский заповедник 04.06.2024, 16:040 Прогулки на судне «Иния» в Псковской области хотят начать в сезоне-2024
04.06.2024, 16:000 Голодные и злые: гнус атакует псковичей 04.06.2024, 15:540 Фестиваль-марафон под руководством Надежды Бабкиной пройдет на Псковщине 04.06.2024, 15:400 Марина Егорова: Увеличение турпотока в Псковской области диктует новые задачи 04.06.2024, 15:360 Сбер: 40% похищенных телефонными мошенниками у россиян денег идет на поддержку ВСУ
04.06.2024, 15:262 Первый авиарейс Псков — Махачкала отправится 27 июня 04.06.2024, 15:170 Новые избирательные нормы рассмотрел комитет по законодательству и МСУ 04.06.2024, 15:050 «Гонки по вертикали»: отставка Турчака, ожидание отчета Ведерникова и «план Б» для мусорного кризиса 04.06.2024, 14:480 Пропавшую в апреле 26-летнюю великолучанку нашли погибшей
04.06.2024, 14:460 Около пяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с аферистами 04.06.2024, 14:391 «Единая Россия» продолжит реализацию проектов Турчака - Александр Козловский  04.06.2024, 14:320 Круглый стол о перспективах развития туризма в Псковской области. ВИДЕО 04.06.2024, 14:310 Фестиваль спорта и музыки пройдет в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru