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Матвиенко призвала навести порядок в сфере ТКО и проанализировать мусорную реформу

Практика введения региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) себя не оправдала, так называемая мусорная реформа буксует. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Так называемая мусорная реформа реализуется уже пять лет и откровенно "буксует", и точно лучше не стало. В основном стало хуже. Когда мы принимали закон, подразумевалось, что в стране будет выстроена целая отрасль по сбору, сортировке, переработке мусора и утилизации в рамках экономики замкнутого цикла. Практика региональных операторов себя не оправдала», - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что в большинстве регионов люди жалуются на несвоевременный вывоз мусора, грязь на мусорных площадках, несанкционированные свалки и так далее. «В ряде регионов просто мусорный коллапс. В Пскове катастрофическая ситуация: несколько недель летом, в жару не вывозился мусор. При этом граждане добросовестно платят за сбор и вывоз мусора. По итогам прошлого года 280 млрд рублей поступили на счета региональных операторов, которые никому не подотчетны. Никто не знает, куда же эти деньги пошли. И нет никого сверху, кто это контролировал бы», - приводит слова Матвиенко ТАСС.

По ее словам, сенаторы попросили региональные счетные палаты провести такую проверку, и по итогам они рассчитывают обобщить эту информацию.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что рабочая группа Совета Федерации глубоко погрузилась в эту проблему, подготовлены предложения, которые будут направлены в правительство. «Я прошу вас дать поручение новому вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву серьезно заняться анализом того, что произошло за эти пять лет. Наверное, нужно в чем-то уточнить законодательство, может быть, дать дополнительные полномочия Общероссийскому экологическому оператору. Там смутные какие-то полномочия, регион не контролирует работу регионального оператора», - обратилась к Мишустину Матвиенко.

Сенатор отметила, что надо серьезно заняться этой проблемой, потому что «она очень раздражает людей».

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности за 2023 год заявил, что правительство области прорабатывает возможность создания регионального оператора по обращению с ТКО с контрольным пакетом в государственной структуре.

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