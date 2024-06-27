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Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж

28.06.2024 12:29|ПсковКомментариев: 1

Ситуация в сфере обращения с ТКО в Пскове и Псковском районе снова накалилась, заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Владельцы двух полигонов и сортировочного комплекса снова занимаются откровенным шантажом - перестали принимать мусор, хотя обязаны делать это в соответствии с федеральным законодательством. У одного якобы переполнен полигон, хотя коммерческий мусор принимает как ни в чем не бывало. У второго якобы сломался бульдозер. В текущих погодных условиях это, безусловно, откровенное свинство и шантаж. Прерываю свою командировку в Республику Беларусь и срочно возвращаюсь в Псков, чтобы на месте оперативно решить все возникшие проблемы», - отметил он.

«Сделаем всё, чтобы: такие поступки не остались без последствий; полностью перестроить региональную сферу обращения с ТКО таким образом, чтобы исключить в будущем подобные ситуации. Меры прорабатываются прямо сейчас, вечером расскажу подробности.
План, как решить этот кризис надолго, есть, и мы его реализуем в самой ближайшей перспективе», - резюмировал глава региона.

Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится. 

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж Директор управляющей компании о невывозе мусора в Пскове: Это уже экологическая катастрофа В Пскове вновь продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня Нормализацию работы в сфере ТКО продолжаем держать на контроле - Михаил Ведерников Государственному оператору по вывозу ТКО нужен хороший начальник — Борис Елкин Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса Опрос ПЛН-ТВ: Довольны ли псковичи вывозом мусора? 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