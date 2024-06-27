Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж

Ситуация в сфере обращения с ТКО в Пскове и Псковском районе снова накалилась, заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«Сделаем всё, чтобы: такие поступки не остались без последствий; полностью перестроить региональную сферу обращения с ТКО таким образом, чтобы исключить в будущем подобные ситуации. Меры прорабатываются прямо сейчас, вечером расскажу подробности.
План, как решить этот кризис надолго, есть, и мы его реализуем в самой ближайшей перспективе», - резюмировал глава региона.
Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится.