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Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж

Ситуация в сфере обращения с ТКО в Пскове и Псковском районе снова накалилась, заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Владельцы двух полигонов и сортировочного комплекса снова занимаются откровенным шантажом - перестали принимать мусор, хотя обязаны делать это в соответствии с федеральным законодательством. У одного якобы переполнен полигон, хотя коммерческий мусор принимает как ни в чем не бывало. У второго якобы сломался бульдозер. В текущих погодных условиях это, безусловно, откровенное свинство и шантаж. Прерываю свою командировку в Республику Беларусь и срочно возвращаюсь в Псков, чтобы на месте оперативно решить все возникшие проблемы», - отметил он.

«Сделаем всё, чтобы: такие поступки не остались без последствий; полностью перестроить региональную сферу обращения с ТКО таким образом, чтобы исключить в будущем подобные ситуации. Меры прорабатываются прямо сейчас, вечером расскажу подробности.

План, как решить этот кризис надолго, есть, и мы его реализуем в самой ближайшей перспективе», - резюмировал глава региона.

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Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится.