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В Пскове продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня

27.06.2024 17:21|ПсковКомментариев: 0

Мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом остановил свою работу с 25 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель компании Андрей Папчук.

«Уже три дня не работаем, со вторника», - пояснил Андрей Папчук.

Он отметил, что причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом».

«Причины все одни и те же. Нас попросили, чтобы мы с 11 июня запустились - после подписания дополнительного соглашения к договору с "Экопромом" на переработку отходов. Дополнительное соглашение подписали. С 11 числа мы начали работу. "Экопром" привез протокол разногласий к подписанному допсоглашению, изменив все договоренности. Две недели мы проработали, а денег как никто не платил, так, видно, никто и не собирался», - рассказал руководитель комплекса.

Как будет решаться данный вопрос - неясно, продолжил он.

«Все молчат, никто ничего не говорит. Администрация ничего сказать не может. Все молчат. Ситуация очень сложная. Трое суток город не убирается, а все молчат», - сказал Андрей Папчук. 

Также руководитель «СпецТрансКом» прояснил ситуацию с  мусорным полигоном в Порховском районе.

«Порховский мусорный полигон работает, но с 1 июля он не сможет принимать мусор из Пскова, потому что там превышение по высоте такое, что принимать мусор наверх уже нельзя. Иначе будет аварийная ситуация», - прокомментировал Андрей Папчук.

Дальнейшая судьба работы полигона на данный момент также остается под вопросом. 

Напомним, в Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

Ранее мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая уже полностью останавливал свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. 

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

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Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснял, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

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Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

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В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.

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Теги: #ТКО #мусорная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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