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Активная работа по ликвидации мусорного коллапса ведется в Пскове – Борис Елкин

01.07.2024 21:28|ПсковКомментариев: 0

Активная работа по ликвидации мусорного коллапса ведется в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Работа не останавливается ни на минуту. Вопрос стоит на особом контроле губернатора области Михаила Юрьевича Ведерникова», – рассказал глава города.

Начиная с субботы, к работе регионального оператора по уборке завалов мусора присоединилось ООО «Экогрупп», из соседнего региона поступила дополнительная техника. Также на помощь пришли и неравнодушные псковские организации – дорожники и застройщики, у которых есть спецтехника.

 

За счет средств городского бюджета ликвидируются несанкционированные свалки, только за выходные с них вывезено около 500 кубометров отходов. До конца дня сегодня будет убрано ещё более 200 кубов.

«В рамках работы проводятся регулярные рейды сотрудниками контрольного управления города, отрабатываются обращения в соцсетях. Принимаются все меры для оперативного наведения чистоты и порядка в нашем городе. Благодарю наших горожан за обратную связь и терпение», – отметил Борис Елкин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия Активная работа по ликвидации мусорного коллапса ведется в Пскове – Борис Елкин «Псковским коммунальным системам» дадут субсидию для вклада в уставный капитал ООО «Экогрупп» Порховский полигон начал принимать мусор из Пскова Порядок 400 тонн отходов уже вывезли из Пскова Интерактив: Радость оказалась преждевременной Фотофакт: Вывоз мусора возобновился в Пскове Михаил Ведерников: Более 700 тонн мусора скопилось в Пскове, арендаторы полигонов используют грязный шантаж областной власти Борис Елкин отложил свой отпуск из-за ситуации с мусорным коллапсом в Пскове Наталья Федорова: В Псковском районе есть сложности с вывозом мусора Директор «Нового квартала» о мусорном коллапсе: Кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему «В какой двор ни глянь - горы зловонного мусора»: псковичи делятся в Сети фотографиями мусорного коллапса Андрей Тарасов о мусорном коллапсе в Пскове: Мы просто в шоке Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж Директор управляющей компании о невывозе мусора в Пскове: Это уже экологическая катастрофа В Пскове вновь продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня Нормализацию работы в сфере ТКО продолжаем держать на контроле - Михаил Ведерников Государственному оператору по вывозу ТКО нужен хороший начальник — Борис Елкин Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса Опрос ПЛН-ТВ: Довольны ли псковичи вывозом мусора? 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