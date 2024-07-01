ЖКХ

Активная работа по ликвидации мусорного коллапса ведется в Пскове – Борис Елкин

Активная работа по ликвидации мусорного коллапса ведется в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Работа не останавливается ни на минуту. Вопрос стоит на особом контроле губернатора области Михаила Юрьевича Ведерникова», – рассказал глава города.

Начиная с субботы, к работе регионального оператора по уборке завалов мусора присоединилось ООО «Экогрупп», из соседнего региона поступила дополнительная техника. Также на помощь пришли и неравнодушные псковские организации – дорожники и застройщики, у которых есть спецтехника.

За счет средств городского бюджета ликвидируются несанкционированные свалки, только за выходные с них вывезено около 500 кубометров отходов. До конца дня сегодня будет убрано ещё более 200 кубов.

«В рамках работы проводятся регулярные рейды сотрудниками контрольного управления города, отрабатываются обращения в соцсетях. Принимаются все меры для оперативного наведения чистоты и порядка в нашем городе. Благодарю наших горожан за обратную связь и терпение», – отметил Борис Елкин.