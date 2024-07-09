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Фотофакт: Мусоровозы регоператора «Экогрупп» уже работают в Пскове

Мусоровозы временного регионального оператора Псковской области по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» уже работают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили местные жители.

Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.