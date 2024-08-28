ЖКХ

Сергей Пайст назначен врио руководителя компании «Экогрупп»

Сергей Пайст назначен временно исполняющим обязанности руководителя компании «Экогрупп» — нового регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

По информации ПЛН, директор ООО «Экогрупп» Андрей Вышкворкин временно покинул регион по семейным обстоятельствам.

Напомним, экс-руководитель бывшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области «Экопром» Сергей Пайст ранее был назначен первым заместителем руководителя ООО «Экогрупп».

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Сергей Пайст руководил псковским регоператором «Экопром» с первых дней мусорной реформы до 2020 года. Затем директором стал Александр Киселев.

ООО «Экопром» в Псковской области лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.