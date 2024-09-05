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ЖКХ

Арбитражный суд обязал УФАС провести повторную проверку в отношении ООО «СпецТрансКом»

09.09.2024 14:47|ПсковКомментариев: 1

Решение УФАС по Псковской области об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СпецТрансКом» признано недействительным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона. 

Территориальной схемой объект ООО «СпецТрансКом» в деревне Котово определен как единственный объект обработки (сортировки) ТКО, образующихся в процессе жизнедеятельности на территории города Пскова и Псковского района. Между региональным оператором и обществом заключен договор на оказание услуг по обработке твердых коммунальных отходов.

Согласно материалам дела, ООО «Экопром» обратилось с заявлением в управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области о принятии мер к пресечению нарушений ООО «Спецтранском» (общество) антимонопольного законодательства. 

В своем заявлении ООО «Экопром» указывало, что общество занимает доминирующее положение на рынке услуг по размещению отходов на территории города Пскова и Псковской области, так как является единственным объектом, определенным нормативно-правовым актом Псковской области, по обработке, утилизации, обезвреживанию ТКО. Региональный оператор просил провести проверку в отношении действий общества по сбору, переработке и передаче на захоронение ТКО, а именно приостановке приема ТКО, поступающего от ООО «Экопром».

 

В результате проведенной проверки антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Спецтранском» не установлено в связи с отсутствием технологической и экономической возможности осуществления деятельности по обработке ТКО, в связи с несвоевременным вывозом ООО «Экопром» остатков ТКО после обработки до места размещения и наличием задолженности за оказанные услуги.

ООО «Экопром» в связи с отказом в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения антимонопольного органа.

4 сентября Арбитражный суд Псковской области отменил решение об отказе и возложил на управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области обязанность повторно в установленном порядке рассмотреть обращение ООО «Экопром» (дело №А52-1345/2024).

Отменяя решение антимонопольного органа, Арбитражный суд в мотивировочной части решения пришел к выводу, что, поскольку указанный договор заключен в соответствии с законом об отходах производства и потребления, а ООО «СпецТрансКом», как оператор, владеющий объектом обработки (единственным на территории города Пскова и Псковского района), не вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором, то в данном случае такой законодательный запрет предусматривает недопустимость отказа от предоставления региональному оператору соответствующей услуги. 

Данное утверждение согласуется с необходимостью соблюдать утвержденную Территориальную схему потоков ТКО как региональным оператором, так и оператором объектов переработки.

В своем решении суд отметил, что в своем обращении в антимонопольный орган ООО «Экопром» обжаловало приостановление оказания услуги по приемке и обработке ТКО на мусоросортировочном комплексе, который определен Территориальной схемой в качестве единственного объекта обработки, в нарушение условий договора, в отсутствие возможности получения такой услуги у иных хозяйствующих субъектов с учетом специфики рынка. Таким образом, вопреки позиции антимонопольного органа, ни о каком гражданско-правовом споре речи не идет.

Кроме того суд пришел к выводу об отсутствии доказанности факта заполнения площадки остатками ТКО после обработки, не вывезенными ООО «Экопром» на объект размещения ТКО.

Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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