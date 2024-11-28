ЖКХ

История Пскова в капле воды

Не только театр начинается с вешалки, но и недавно открытый в Пскове музей водоканала. Фотосессию на сотни лайков посетители могут начинать сразу в гардеробе – держателями для верхней одежды служат крюки подъемных механизмов, в элемент интерьера они превращены руками сотрудников предприятия. Да и весь музей они сделали сами, а экспонатами служат предметы, которые десятки лет работали в руках специалистов, помогая обеспечивать город водой. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера прогулялась среди витрин.

Для себя и для города

Первые экспонаты встречают перед входом в музей, это элементы запорной арматуры разного диаметра, регулировавшие потоки воды на подземном водопроводе, сеть которого опутывает город. Посетителя, остановившегося, чтобы почитать таблички и узнать, с какой улицы каждый агрегат попал в музей, ждут сюрприз. Внутри двух диаметров притаились бронзовые котики.

На территории предприятия живут несколько усатых-полосатый семей, и сотрудники решили таким способом увековечить своих пушистых коллег.

Главный котик пока греется в тепле. О подарке для города, Барсике-водопроводчике, руководитель водоканала Константин Болотин объявил во время празднования 90-летия предприятия в августе.

Сейчас городские власти согласовывают место его установки, он по праву займет его в центре города, для снабжения которого водопроводчики ежедневно подключают свой профессионализм.

Первым посетителем музея 13 ноября стал глава Пскова Борис Елкин.

«Креативное освещение, необычные вешалки, симпатичный Миньон, этажерки – всё выполнено руками сотрудников из элементов производства, которые уже отслужили свой срок, - поделился он своими впечатлениями. - Уверен, что экскурсии на предприятии теперь станут гораздо более увлекательными и информативными. Очень познавательно! Благодарю директора «Горводоканала» Константина Болотина за бережное отношение к истории предприятия и желаю коллективу успехов!»

Музей максимально интерактивный. Трогать – нужно. Дать «пять» Миньону. Покрутить ручку вентилятора для продувки колодцев, поддается она тяжело, звуки издает инфернальные, в недавнем прошлом – рабочий инструмент. Или надеть наушники системы для обнаружения скрытых утечек, с таким прибором специалист в прямом смысле слушает землю, указывая, где конкретно раскапывать.

Примерить костюм химзащиты, такие используют для спуска в канализационные колодцы, и совсем недавно держали наготове на случай химической угрозы: буквально этим летом предприятие избавилось от статуса опасного объекта, проделав колоссальную работу для прекращения использования газообразного хлора для обеззараживания воды. Теперь установка из хлораторной тоже стала частью музейного пространства.

Смотрите также Хлор на хлор дает плюс

Все цеха с удовольствием поделились предметами, помогавшими в работе. Для чего нужен курвиметр? Как выглядит лампа «летучая мышь»? Зачем лаборантам центрифуга?

В музее готовы ответить на тысячи вопросов о том, как устроена система водоснабжения города.

«Пространство получилось камерным и уютным, – доволен проделанной в юбилейный год работой директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. - Это еще один небольшой, но важный шаг к тому, чтобы наше предприятие изучали, больше интересовались его историей и процессом производства. Это актуально для юных гостей, приходящих на экскурсии, для официальных лиц, и для всего большого коллектива».

Пока взрослые изучают устройство подземного колодца с пожарным гидрантом (конечно, макет тоже выполнен в цехах предприятия, как и люстра над ним, собранная из водопроводных соединений), дети могут отправиться в уголок IT-технологий. Без них сложно представить себе работу современного предприятия, а наш водоканал как раз таков.

Увы, дискеты и диски, кажется совсем недавно бывшие в ходу, теперь тоже превратились в экспонаты. Как и почти 30-летний ноутбук, для цифровой техники – возраст почтенный, пенсионный. А он работает! Бережно относятся на предприятии к любому попадающему в руки гаджету, агрегату, аппарату и прибору. Школьники с помощью электронного старичка могут попробовать силы в геймерской классике – игре с братьями Марио. Почему именно в ней? Так братья тоже водопроводчики в синих спецовках.

Из цеха на пляж

За стеклом лежат газеты. Столько всего за 90 лет местная пресса написала о важном для городе коммунальном предприятии! Коммунальщики и сами не чураются сверстать о себе что-нибудь эдакое. Специально для музея инженер цеха №4 Владимир Антропов подготовил стенд с коллажем об истории предприятия.

На нем представлена информация о важных вехах в развитии водоканала при каждом из директоров, начиная с послевоенных лет, а также о начале централизованного водоснабжения города – первый водопровод в современном понимании до революции проложил под псковскими улицами купец Георг Викенгейзер. Сохранившийся с тех времен люк до сих пор замурован в землю на территории предприятия.

Один из самых трогательных экспонатов – альбом, выполненный сотрудниками 50-летию водоканала. Сорок лет назад! Вот в центре площади Ленина перекладывают трубы, а на заднем фоне виднеется еще прежний Ольгинский мост. Вот разгружают баллоны с хлором. Строят новые объекты. Работают на субботнике. Среди будней – место отдыху: экскурсионная поездка в Будапешт, выезд с палатками в Пярну, участие в беговой эстафете к 9 мая, пляж в Кишеневе и Красная площадь в Москве. История города как в капле воды отразилась в истории предприятия.

Но и трудились на славу. Внучка бывшего сотрудника предприятия Ивана Васильева передала в музей фото дедушки. Он работал на предприятии и занимался обслуживанием сетей в годы Великой Отечественной войны и после нее. В 70-х годах за трудовые заслуги был награжден Орденом Ленина – высшей государственной наградой СССР.

«Мы видим, - говорит внучка орденоносца Наталья, - что экспозиция создавалась с целью сохранения истории предприятия, его трудовой славы, памяти работников разных периодов времени, чтобы молодое поколение понимало и помнило эту историю. Мы ведь все гордимся своими предками, прошедшими войну. Когда предприятие помнит свою историю – это стоит большого уважения».

Да что рассказывать! Лучше один раз побывать в музее, чем увидеть сто фотографий из него. Музей ждет организованные группы до 15 человек каждый вторник и четверг. Форма заявки размещена в сообществе предприятия «ВКонтакте», высылать заполненный бланк следует на почту office@vdkpskov.ru. Сеансы в 14:00, 15:00 и 16:00. На дополнительные вопросы ответят в колл-центре: 8 (8112) 79-21-12.

Запись на декабрь открыли несколько дней назад, и свободных слотов уже не осталось. Не успевшие пока записаться псковичи смогут увидеть музей уже в январе. Судя по ажиотажу, вода в таком виде пришлась горожанам по вкусу.

Юлия Магера

Фото из соцсетей Бориса Елкина и предоставлено пресс-службой предприятия