ЖКХ

Секрет ухоженных подвалов раскрыли в «Псковских тепловых сетях»

В послевоенных домах, которые находятся в самом центре города Пскова, встречаются ухоженные, приличные подвалы. Этого удается достичь благодаря стараниям местных жителей. Таким заключением поделились в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фотографии: пресс-служба ПТС

Сотрудники ПТС проверяют псковские подвалы, не предупреждая домовладельцев, и при осмотрах стараются быть объективными.

Подвалы дома №7 на улице Ленина и дома №9 на улице Пушкина находятся не в «премиальных» зданиях. Для поддержания чистоты в этих подвалах жильцы регулярно проводят встречи и взаимодействуют со своей управляющей организацией. Мониторингом теплоносителя занимается старший по дому.

«В одном из домов мы даже встретили температурный график, по которому готовится теплоноситель в зависимости от температуры наружного воздуха. И около него несколько врезок для термометров и манометра. Человеку не жалко своего личного времени, чтобы спуститься в подвал и вести мониторинг температурных отклонений. Вот это мы понимаем! Житель озаботился качеством оказываемой услуги. Наше почтение», - отметили в теплосетях.

«Посещать подобные подвалы - одно сплошное удовольствие. Здесь все пропитано заботой о себе, своем здоровье и о благополучии соседей. Однако и личная заинтересованность управляющей организации здесь тоже чувствуется. Работать в таких условиях - одно сплошное удовольствие. К слову сказать, данные многоквартирные жилые дома обслуживает ООО "УО" Микрорайон №5"», - отметили в ПТС.