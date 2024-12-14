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Собираемость платы за вывоз ТКО в области составляет около 80% – Денис Кузнецов

Собираемость платы за вывоз твердых коммунальных отходов в Псковской области составляет около 80%. Об этом руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Собираемость у нас неплохая, порядка 80%. Будем реалистами: тариф, который был установлен в 2023 году, действительно, маленький. Очень сложно работать с таким тарифом», – отметил Денис Кузнецов.

Ранее заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный сообщил, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Псковской области скорректируют.

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Напомним, Денис Кузнецов назначен руководителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» в конце ноября.