ЖКХ

В десяти домах псковской деревни Родина появился газ

Сетевой газ продолжает приходить в новые дома Псковской области, жители сразу 10 домов по улице Урожайной в деревне Родина Псковского района с сегодняшнего дня могут оценить комфорт и преимущества голубого топлива. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: «Газпром межрегионгаз Псков»

«Мы хотим отметить также слаженную работу самих заявителей. Они дружно и оперативно выполнили все необходимые мероприятия по окончательной подготовке к приему газа. В назначенный день сразу несколько бригад специалистов и техника "Газпром газораспределение Псков" выехали на место, осуществили врезку и провели во всех домах пуско-наладочные работы. Такая совместная работа дает отличный результат! А еще нам в группу написали теплые слова благодарности. Теперь и мы тоже с отличным настроением врываемся в выходные», - написал Антон Дымов.

Ранее пуск газа произвели в деревне Родина Псковского района на улице Юбилейной.