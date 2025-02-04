ЖКХ

Нужно усилить информационную работу по правилам использования канализации — Наталья Федорова

Чтобы не происходило таких аварий на канализации, как в деревне Писковичи Псковского района на прошлой неделе, необходимо проводить системную информационную работу среди населения. Таким мнением поделилась глава Псковского района Наталья Федорова в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Наталья Федорова рассказала, что в настоящее время водоснабжение в домах восстановлено.

«В глобальном плане у жителей все хорошо, вода есть, канализация работает. У собственника продолжаются профилактические работы, потому что нужно доделать абсолютно все до конца. Поэтому промывают, вычищают, но уже другой техникой и другими способами. Самые большие трудности испытывали в Писковичах два дома - №13 и №14, в жилом комплексе "Видный" все дома», - прокомментировала последствия устранения аварии на канализации Наталья Федорова.

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Она подчеркнула, что отключение воды было вынужденной мерой для того, чтобы можно было устранить аварию.

«Изначально нам собственник прислал письмо о том, что стоит коллектор. Отключение воды потребовалось для того, чтобы коллектор промыть, потому что с двух сторон на 80-метровой трубе устанавливались груши специально для того, чтобы туда ничего не поступало, чтобы человек мог работать в трубе», - пояснила Наталья Федорова.

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Для недопущения подобных случаев необходимо проводить серьезную информационную кампанию среди населения о том, как правильно пользоваться канализацией, а ответственным организациям, в свою очередь, проводить соответствующую профилактику по предотвращению таких аварий, продолжила глава Псковского района.

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«Организациям необходимо обслуживать всё в соответствии с нормами. А жителям, управляющим компаниям нужно проводить работу, причем системную, потому что это недопустимо. Если вы читаете в соцсети, то сама управляющая компания дала очень хороший разъяснительный пост по этому поводу, молодцы. Надо, чтобы жители понимали, что начинается все с детей и воспитания, собственного примера. В школьной программе это, конечно, не объясняется, но, видимо, нужно будет провести некоторые занятия на эту тему. Если жизнь заставляет рассказывать об этом, значит это нужно», - подытожила Наталья Федорова.

Напомним, в конце прошлой неделе в деревне Писковичи произошла масштабная аварий на канализации. Несколько многоквартирных домов оказались без водоснабжения на несколько дней.