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Городские щепки

13.03.2025 12:02|ПсковКомментариев: 0

Псков обречен на повторение вновь и вновь одного и того же сюжета. Городские власти спиливают вдоль улиц деревья, живущие рядом псковичи возмущаются, инициаторы сноса посадок объясняют, почему было принято решение. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера на конкретном примере показывает, как устроен в городе снос зеленых посадок и их замена на новые растения.

 

«Мы все тяжело больны»

В данный момент знакомый сюжет развивается на улице Максима Горького, где на днях под самый корешок срубили несколько стволов у домов №19 и №19а, стоящих по дороге на радиозавод. Фотографии пеньков прислала в редакцию Псковской Ленты Новостей местная жительница, назвав получившийся ландшафт «ужасным пустырем».

За разъяснениями мы обратились к заместителю главы администрации Пскова Алексею Саенко, курирующему городское хозяйство. Он сообщил, что деревья были снесены после осмотра комиссией по обследованию зеленых насаждений. Когда проходят подобные осмотры, по их результатам составляется акт, где отражено, болеет ли дерево, представляет ли оно угрозу для людей.

«В соответствии с актом осмотра установлено, что деревья на улице Максима Горького в критическом состоянии, где-то отсутствуют кроны, есть заболевания, сухие ветви, мох, дупла, то есть отсутствует сердцевина. По этой причине были снесены деревья, которые представляют опасность, потому что они были уже поражены», - сказал Алексей Саенко.

К тому же, конкретно в этой ситуации наложился второй фактор. Деревья вымахали до высоты электропроводов, а значит в сильный ветер могут их замкнуть своими ветвями. Обрезка делу не помогла бы, так как деревья были больны. И тот же сильный ветер может их повалить на машины или людей.

Снесенные деревья на улице Максима Горького.

Ключевой вопрос: будут ли заменены спиленные деревья новыми посадками? Увы, на прежнем месте из-за обилия коммуникаций восстановить озеленение удается не всегда. Деревьев не должно быть не только под сетями электроосвещения, но и над сетями коммунальщиков, а трубы с теплом и водой, как правило, проложены вдоль дорог. Поэтому посадки исчезают в одном месте, а новые появляются совсем в другом. По этой же причине иногда приходится спиливать совершенно здоровые деревья, своими мощными корнями они начинают угрожать целостности коммунальной инфраструктуры.

На этот год уже известны три локации, где появятся новые посадки за счет муниципалитета. Это часть улицы Некрасова, где сейчас идет реконструкция, и дворы на Леона Поземского, 66 и Технической, 14 – там озеленением озаботились местные ТОСы. В основном, они планируют высадить кустарники, среди них пузерплодник, стефанандра, дёрен сорта «Элегантиссима», чубушник.

Так что объединение с соседями в ТОС и участие в грантовых конкурсах для благоустройства территории рядом с домом – хорошая возможность взять процесс озеленения в собственные руки.

Существует и частная инициатива, когда отдельные компании выражают желание добавить городу зелени. Так, сотрудники ГТРК «Псков» разбили Сквер журналистов перед своей территорией вдоль Рижского проспекта.

Обмену не подлежит

Два года назад Псковская Лента Новостей подробно освещала тему удаления деревьев с городских улиц.

Если коротко, то судьбу деревьев во дворах решает общее собрание, а на общественных территориях - упомянутая Алексеем Саенко комиссия. Положение о ее работе было принято в Пскове в 2018 году. Например, оно предписывает обследовать разные сорта в разное время года. Среди прочего оценивается утрата декоративной функции, поражение болезнями, предельный возраст (например, для тополя 50 лет, для каштана и дуба 80-90 лет), размер и цвет листвы, усыхание кроны, заселение ствола вредителями и дереворазрушающими грибами. Жителей территории, где будет снесено дерево, заранее не уведомляют, однако в состав комиссии всегда включен депутат с конкретного округа. Если он не согласен с выводами комиссии, то может их оспорить в Гордуме.

Новые деревья взамен старых не всегда можно высадить на прежнем месте, если там пролегают коммуникации, что записано в Правилах Госстроя еще в 1999 году. В частности, дерево должно расти не менее, чем в 5 метрах от стены, в 4 метрах от электрических столбов, в 1,5 метрах от подземных газопроводов и сетей канализации, в 2 метрах от теплосетей, водопроводов и проложенных под землей кабелей.

Считается, что деревья охлаждают воздух в городе в жаркие дни. Конечно, идти по тротуару в тени куда приятнее, чем на солнцепеке. К тому же, температуру воздуха над асфальтом снижает испарение влаги, поступающей от корней к листьям. Но когда речь идет о посадках вдоль дорог, нужно учитывать расстояние от дерева до края проезжей части, в зависимости от категории дороги оно должно составлять от 1,5 до 7 метров. На узких полосках земли, разделяющей пешеходные дорожки и полосы для автотранспорта, порой не всегда удается найти требуемые метры.

Также погибшее дерево оставляет инфекцию в почве, которая может поразить молодую посадку.

В итоге, складывается двоякая ситуация. С одной стороны, городские власти не могут не сносить аварийные деревья или те, что растут поперек нормативов в части пересечения с коммуникациями. Отдадим должное ответственным лицам: к соблюдению нормативов подходят без формализма. Деревья сносят в совсем уж запущенных случаях, когда они начинают представлять угрозу для людей или инфраструктуры. Потому что если применять строгий подход, то город за месяц можно превратить в лысую гору. Вопреки распространенному мнению средний чиновник не просыпается утром с мыслью, чего бы еще такого гадкого сделать горожанам. Напротив, сотни сотрудников различных комитетов и ведомств - такие же горожане, которые каждый день вынуждены проходить между Сциллой и Харибдой нормативной базы и здравого смысла. К тому же, не меньше возмущенных мнений звучит, когда в сильный ветер старые деревья отбрасывают толстые ветки или падают целиком на тротуары, дороги и автомобили.

В апреле 2021 года упавшее на улице Труда дерево проломило ограду между тротуаром и проезжей частью.

Словом, вряд ли кто-то будет спорить, что спиленные деревья надо было пилить. Свое они отжили - это медицинский факт.

Такой же факт - то обстоятельство, что на прежнем месте восстановить озеленение зачастую не удается. В этих случаях комфорт от летних прогулок в тени уступает место безопасности.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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