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ЖКХ

Оплатил ЖКУ - спи спокойно

21.03.2025 13:49|ПсковКомментариев: 0

Своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных услуг - обязанность собственников и нанимателей помещений, предусмотренная законом. Однако находятся те, кто не считает необходимым вносить плату по счетам. Одни делают это в определенный период в связи с временными трудностями, другие систематически игнорируют приходящие квитанции, думая, что эти блага цивилизации должны падать с неба. Последние накапливают огромные суммы задолженности, что в итоге доставляет немало проблем не только им самим, но и управляющим, ресурсоснабжающим организациям.

Данная проблема актуальна для многих городов, и Великие Луки, как и ряд остальных муниципалитетов Псковской области, не исключение. Псковская Лента Новостей выяснила, что бывает с теми, кто не платит по счетам за ЖКУ, и чем долги могут обернуться для поставщиков.

 

Копится годами

Для начала напомним, за что вообще должны платить жители многоквартирных домов. Это потреблённые коммунальные услуги (как для личного пользования, так и под общедомовые нужды): водоснабжение, отопление, электроэнергия, газ, твёрдое топливо (при печном отоплении), вывоз твёрдых коммунальных отходов, водоотведение. Также есть понятие «жилищные услуги», к которым относятся содержание и ремонт общедомового имущества, обслуживание лифтов при их наличии, капремонт и даже содержание в чистоте и порядке придомовой территории. Платежи за различные ресурсы и виды работ начисляются двумя способами: по показаниям счетчиков, либо по нормативам, исходя из количества прописанных лиц или площади помещения. Также квартирантам могут приходить квитанции за интернет, кабельное телевидение, видеонаблюдение, охрану и прочие дополнительные услуги, стоимость которых обычно закрепляется в договоре с управляющей компанией или сторонними организациями.

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги предусмотрена в соответствии со статьёй 153 Жилищного кодекса РФ. Оплачивать счета должны не только собственники, но и наниматели жилья.

Однако, как показывает практика, не все жители многоквартирных домов своевременно и в полном объёме оплачивают квитанции. Причины и суммы могут быть разными. Кто-то накапливает небольшую задолженность из-за того, что в определенный период отсутствовал в помещении и не получал платёжные документы. Например, уезжал в отпуск, командировку или оказался в больнице. Порой у людей возникают временные финансовые трудности, и нет возможности оплатить месяц-другой, но после того, как ситуация налаживается, все долги закрываются. А есть и те, кто не платит по счетам на постоянной, мы бы сказали, осознанной, основе: дескать, убеждены, что за природные ресурсы вообще платить «не нужно», так как они «общие». В результате накапливаются огромные суммы задолженности.

На данный момент в Великих Луках имеется различный по сумме и периоду неплатежей долг по 5747 лицевым счетам. Это немалый процент и немаленькая сумма, которую можно было бы направить на повышение качества услуг, ремонт оборудования, выплату заработных плат.

Риск лишиться имущества

Спросите, почему долги копятся, и никто ничего не делает? Делает! Ежедневно направляются судебные иски о взыскании задолженности за ЖКУ, юристы ресурсных организаций не сидят без дела.

Кроме того, в отношении недобросовестных потребителей поставщики коммунальных услуг применяют штрафные санкции.

Сперва предприятия направляют претензии, в которых говорится о необходимости погасить задолженность. Игнорирование подобных уведомлений в конечном итоге может обернуться арестом счетов в банке и имущества, установкой ограничений на пользование коммунальными услугами в квартире, запретом на выезд за границу и другими неприятными последствиями.

Реальные случаи

К примеру, прошлым летом великолучанин, в отношении которого судебные приставы возбудили 37 исполнительных производств о взыскании задолженностей на сумму свыше 700 тысяч рублей, в том числе за ЖКУ, рисковал остаться без квартиры. Жилое помещение, принадлежащее должнику, арестовали и передали на торги в Росимущество. Помимо этого, горожанину запретили производить регистрационные действия в отношении транспортных средств, было обращено взыскание на его денежные средства. Всё это побудило нерадивого потребителя оплатить долги, только после этого приставы сняли ограничительные меры.

Другой горожанке, задолжавшей чуть более 300 тысяч рублей, тоже арестовали квартиру. Во избежание её реализации на торгах женщина всё же оплатила задолженность. В городе десятки случаев, когда за долги арестовывают банковские счета горожан.

Судебные приставы совместно с коммунальщиками на регулярной основе проводят рейды по взысканию долгов за потребленные услуги. На имущество нерадивых должников сперва накладывают арест, и если долг не выплачивается, жилье и транспорт реализуется на торгах.

По закону квартиру, если она является единственным жильем, отнять нельзя, но различного рода сделки с ней станут недоступны. А вот остаться без автомобиля – проще простого. Как и без денег в день выплаты заработной платы, пенсии или стипендии – поступившие на банковскую карту средства сразу же спишут в счет оплаты долга. Если у должника ничего нет, и он наивно полагает, что исполнительное производство рано или поздно прекратится, то это не так. Судебный акт в установленные законом сроки может быть снова направлен на исполнение приставам. Размер долга при этом может быть разным, даже в случае неоплаты небольшой суммы, 10-30 тысяч рублей, есть риск нажить серьезные неприятности.

Рано или поздно платить по счетам за потребленные коммунальные услуги все равно придется. Если не сделать это вовремя и в добровольном порядке, задолженность лишь увеличится, так как к ней прибавятся пени, госпошлина, исполнительский сбор и дополнительные судебные издержки.

Уйти от ответственности не удастся даже в случае, если должника признают банкротом. Это не исключает риска лишиться имущества, которое могут выставить на торги. К тому же, списать можно только те долги по ЖКХ, которые накопились до начала процедуры банкротства. По текущим счетам платить всё равно нужно. Да и сама процедура банкротства стоит немалых денег и накладывает дополнительные обязательства. В течение пяти лет после данной процедуры вы не сможете брать кредиты, не сможете занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Стоит отметить, что процедура реструктуризация вводится на срок не более чем три года и при наличии постоянного дохода гражданина, а также согласия кредиторов.

Выход есть всегда

В городской администрации напоминают: для оплаты коммунальных платежей можно использовать интернет-ресурсы, либо оплачивать квитанции в отделениях банка или Почты России. Также в городе Великие Луки работают кассы ЕРКЦ. Каждый выбирает наиболее удобный для себя способ, главное – не допускать просрочки. На бумажных носителях и в личных кабинетах сбытовых, ресурсоснабжающих компаний обычно указывается срок, в который необходимо вносить средства, а также период передачи показаний, если это требуется.

Потребителям, которые могут по невнимательности пропустить время оплаты, рекомендуют установить напоминания в телефоне или в планшете, либо настроить уведомления в календаре. В банковских приложениях доступны автоплатежи, также можно оплачивать коммунальные услуги на несколько периодов вперед.

Для тех, кто не платит ввиду возникшей трудной жизненной ситуации, задержки заработной платы, тяжелого материального положения, многие компании предоставляют возможность рассрочки с приостановлением начисление пени.

Кроме того, по закону некоторые категории граждан имеют право на субсидию или компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств федерального и регионального бюджетов. В частности, воспользоваться поддержкой могут те, кто тратит на указанные цели более 22% доходов. А федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам боевых действий, пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф) положена 50%-ная скидка при оплате ЖКУ.

Остальные граждане обязаны оплачивать коммунальные услуги по установленным тарифам. Для снижения платы можно установить в квартире индивидуальные приборы учета и по возможности экономично расходовать ресурсы. Подробнее здесь.

Полностью игнорировать квитанцию не стоит даже в случае, если вы считаете, что плата выставлена некорректно. К примеру, если за одну услугу просят заплатить дважды – так произошло с «Обращением с ТКО», платёжные документы за которое на юге области с 1 января объединили с квитанциями за электроснабжение. Некоторые жители успели рассчитаться за вывоз отходов по старым реквизитам, а после пришли новые платёжки. Оказавшимся в подобной ситуации необходимо написать заявление, чтобы оплаченные по неверному счёту средства вернули. Подробнее смотреть здесь.

Похожая ситуация сложилась с новыми дифференцированными тарифами на электроэнергию: жителям региона, которые в начале текущего года заплатили необоснованно много, сделают перерасчёт. До этого момента вносить средства на счета тоже нужно во избежание образования задолженности впоследствии. Подробнее можно узнать здесь.

Ещё одна распространённая ситуация: жители недовольны качеством работы управляющей компании и считают тарифы на её услуги завышенными. Тогда можно организовать общее собрание и найти совместное решение, либо обратиться в контролирующие органы.

Нравится нам или нет, но оплачивать квитанции за ЖКУ нужно ежемесячно и в полном объеме. Это наша обязанность, предусмотренная законом. В ряде случаев можно попробовать сократить сумму платежей, но вовсе их не производить нельзя. Стоит помнить, что мы платим по счетам за собственный комфорт: теплые батареи, чистую воду, электричество, опустошённый мусорный бак и другие услуги, которыми активно пользуемся. И труд организаций, их предоставляющих, требует вознаграждения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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