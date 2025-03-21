ЖКХ

На 99% подрядчик завершил ремонтные работы на аварийном участке коллектора в псковских Крестках

На 99% подрядчик завершил ремонтные работы на аварийном участке коллектора на улице Западной, вблизи границы Пскова и Псковского района, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава района напомнила, что в связи с аварийной ситуацией жители деревни Родина, улиц Владимирская и Никольская, обращались в ее адрес с жалобами на неприятный запах и неудобства. На данный момент подрядчик установил колодцы, провел земляные работы.

Теперь организация приступила к переустройству участка, находящегося выше по расположению, где обнаружены существенные дефекты сетей. На объект завезены трубы, работы планируется выполнить в течение следующей недели. Как отметили специалисты, в это время возможны еще неприятные запахи и неудобство для проживающих вблизи участка ремонта псковичей.

«Как отметил подрядчик, благоустройство территории после ремонта будет выполнено, когда грунт подсохнет и земля уплотнится», - сказала Наталья Федорова.