ЖКХ

«Газпром газораспределение Псков»: Стоимость техобслуживания зависит от типа оборудования

Стоимость работ и услуг по обслуживанию газового оборудования в многоквартирных и частных домах зависит от типа оборудования и его количества. Такими сведениями поделился главный инженер - заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Стоимость работ зависит от видов и типов установленного заказчиком газового оборудования и его количества. Мы понимаем, что в квартирах мы платим за прибор. Именно за прибор. Размер платы для населения за техническое обслуживание в многоквартирных и индивидуальных домах рассчитывается в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Минстроем России. Нет такого, что мы пришли, посидели, пальцем в небо тыкнули, мол, хотим столько-то. Есть указания Минстроя, которыми мы руководствуемся», - сказал Максим Ксенофонтов.

Он подробнее рассказал о ценообразующих факторах обслуживания газоиспользующего оборудования.

«Варьируется цена от мощности газоиспользующего оборудования, если речь идет о газовых котлах. Если у вас стоит ПГ-4 «Плита газовая с духовым шкафом - будет одна цена. Если у вас стоит варочная поверхность, а духовой шкаф отдельно, то за каждый прибор будет отдельная стоимость. С 1 марта цена, кстати, на обслуживание немножко понизилась. Мы объясняем это тем, что вышли новые рекомендации, новые система расчетов, при ней цену немножко понизили», - добавил Максим Ксенофонтов.