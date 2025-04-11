«Газпром газораспределение Псков»: Стоимость техобслуживания зависит от типа оборудования

Стоимость работ и услуг по обслуживанию газового оборудования в многоквартирных и частных домах зависит от типа оборудования и его количества. Такими сведениями поделился главный инженер - заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он подробнее рассказал о ценообразующих факторах обслуживания газоиспользующего оборудования.
«Варьируется цена от мощности газоиспользующего оборудования, если речь идет о газовых котлах. Если у вас стоит ПГ-4 «Плита газовая с духовым шкафом - будет одна цена. Если у вас стоит варочная поверхность, а духовой шкаф отдельно, то за каждый прибор будет отдельная стоимость. С 1 марта цена, кстати, на обслуживание немножко понизилась. Мы объясняем это тем, что вышли новые рекомендации, новые система расчетов, при ней цену немножко понизили», - добавил Максим Ксенофонтов.