ЖКХ

Отопление в Пустошке, Кунье и Локне отключат 19 мая

Отопительный сезон завершат в Пустошкинском, Куньинском районах и Локнянском муниципальном округе 19 мая, сообщается в Telegram-каналах глав муниципалитетов.

«Вниманию жителей Куньинского района! Проанализировали с коллегами прогноз погоды на ближайшие дни, планируем завершить отопительный период 2024-2025 годов 19 мая», - говорится в сообщении главы Куньинского района Олега Лебедева.

Также о завершении отопительного сезона объявил глава Пустошкинского района Юрий Кравцов.

«На основании совместного анализа с комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области и прогноза погоды на ближайшие дни, планируем завершить отопительный сезон 19 мая», - сказал он.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил, что отопительный сезон в муниципалитете также завершится 19 мая в 8:00.

Напомним, до 18 мая отопительный сезон продлили в Псковском районе.

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В Пскове и Великих Луках отопительный сезон уже завершен.