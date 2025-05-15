Отопление в Пустошке, Кунье и Локне отключат 19 мая

Отопительный сезон завершат в Пустошкинском, Куньинском районах и Локнянском муниципальном округе 19 мая, сообщается в Telegram-каналах глав муниципалитетов.
«Вниманию жителей Куньинского района! Проанализировали с коллегами прогноз погоды на ближайшие дни, планируем завершить отопительный период 2024-2025 годов 19 мая», - говорится в сообщении главы Куньинского района Олега Лебедева.
Также о завершении отопительного сезона объявил глава Пустошкинского района Юрий Кравцов.
«На основании совместного анализа с комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области и прогноза погоды на ближайшие дни, планируем завершить отопительный сезон 19 мая», - сказал он.
В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин сообщил, что отопительный сезон в муниципалитете также завершится 19 мая в 8:00.
Напомним, до 18 мая отопительный сезон продлили в Псковском районе.
В Пскове и Великих Луках отопительный сезон уже завершен.