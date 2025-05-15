ЖКХ

Отопление в социальных объектах Великих Лук отключили 19 мая

Отопление в социальных объектах в Великих Луках отключили 19 мая в 8:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии «Тепловые сети» города Великие Луки.

В данный момент получен прогноз Псковского ЦГМС-филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», согласно которому среднесуточная температура наружного воздуха на территории города Великие Луки на период с 19 по 26 мая составит величину выше 10 градусов Цельсия, что является основанием для завершения отопления социально-значимых объектов 19 мая с 8:00, уточнили на предприятии.

«Это также связано с необходимостью выполнения работ по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов, что позволит избежать серьезных аварий и инцидентов в холодное время года», - добавили в «Тепловых сетях».

Напомним, отопление возобновляли 9 мая из-за неблагоприятных погодных условий.