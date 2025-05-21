«Дневной дозор»: Нужно ли упростить процедуру смены управляющей компании?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему упрощения процедуры смены управляющей компании. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В 2008 году в России вступил в силу новый Жилищный кодекс, согласно которому бывшие ЖЭКи и МУМРы, доставшиеся нам с советского прошлого, трансформировались в коммерческие управляющие компании. Как и другие коммерческие организации, они стали действовать по коммерческим правилам, но качество услуг «управляек» во многом осталось на том же уровне, как в советское время, если не хуже. При этом у жильцов многоквартирных домов фактически нет выбора - они вынуждены работать с той управляющей компанией, с которой изначально заключили договор, а перейти к другой «управляйке», как показывает практика, не так-то просто.
Основная идея жилищной реформы заключалась в том, чтобы повысить качество обслуживания домов за счет внутренней конкуренции между управляющими компаниями. На деле же получилось так, что в большинстве городов весь массив жилого фонда, как большой пирог, поделен на сегменты между «управляйками», и дома, находящиеся в плохом состоянии, никто не хочет обслуживать. От них отказываются, бьются за новостройки там, где есть платёжеспособное население. Как с этим бороться? Об этом уже давно спорят эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И вот дело дошло до депутатов Госдумы, которые решили упростить процедуру перехода от одной управляющей компании к другой. В ближайшее время в нижнюю палату будет внесен законопроект о снижении с 50% до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, в том числе по выбору управляющей компании.
Согласно действующей норме, собрание собственников в большинстве случаев правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие владельцы имущества или их представители, обладающие более чем 50% общего количества голосов. Сейчас же около 30–40% инициируемых собраний собственников признаются несостоявшимися из-за отсутствия кворума. Не секрет, что управляйки часто пользуются тем, что жильцы элементарно не в состоянии собраться в кучу для решения важных для них вопросов: сидят и терпят (в лучшем случае жалуются и пишут письма). Кого-то просто не интересует то, что происходит в доме за пределами его квартиры, а кто-то уповает на своих соседей — мол, и без меня разберутся. Логично, что 25% жильцов собрать проще, чем 50%. Сможет ли такой законопроект упростить процедуру смены управляющей компании и в целом улучшить работу управляек? Об этом — в программе «Дневной дозор».
По словам начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова, заместителя главы администрации Пскова Алексея Саенко, проблемы с управляющими компаниями остро на повестке дня не стоят. Рынок управляек в Пскове устоялся, и негативно отличившихся среди них нет. Что касается инициативы снижения кворума, по его мнению, она несет в себе как положительные, так и отрицательные моменты.
Не ошибается тот, кто не работает, напомнил известную пословицу глава Островского района, в прошлом председатель областного комитета по ЖКХ Дмитрий Быстров. По его словам, в любой системе, когда люди оказывают какие-то услуги, могут возникать вопросы. В целом нареканий по работе управляющих компаний Островского района у него нет, но без ошибок не обходится. Между тем снижение кворума, по его мнению, повысит оперативность в принятии решений собственниками многоквартирных домов, но никаких изменений в качество работы «управляек» не внесет.
Двояко к идее вдвое сократить кворум при принятии решений собственниками многоквартирных домов относится депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №12 Григорий Стороненков. С одной стороны, это повысит вероятность собрать нужное количество жильцов и принять то или иное решение, с другой — может ущемить чьи-то интересы.
Как сообщил руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев, в его практике и не было случаев, когда жильцы хотели уйти в другую «управляйку», — «Новый квартал» старается предоставлять услуги на таком уровне, чтобы не вызывать у собственников вопросов. Инициативу о снижении кворума он поддержал.
В управляющей компании «Псковжилсервис» ведется учет жалоб населения и проблем, связанных с обслуживанием того или иного дома, отмечает директор организации Андрей Тарасов. На все заявки и сигналы следует оперативная реакция – видимо, поэтому «Псковжилсервис» не сталкивался с ситуациями, касающимися желания жильцов сменить «управляйку». А вот предложение о снижении кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома Андрей Тарасов считает не лучшей идеей. Так жители домов сами себя загонят в ловушку, полагает он.
Не нашла отклика идея с сокращением кворума и у эксперта в сфере ЖКХ Алексея Кириллова. Более действенным методом решения проблем, связанных с работой «управляек», он считает полный переход на электронный формат проведения собраний и голосований — так люди будут хотя бы в курсе происходящего.
Сегодня наши спикеры вновь разошлись во мнениях. Одни считают, что пользы инициатива не принесет, все останется, как было. Другие считают это предложение разумным, потому что очень часто собственники многоквартирных домов сталкиваются с проблемами, а принять решение для их устранения не могут — кворум не набирается. Жалобы на работу «управляек» были, есть и будут всегда: плохо убраны подъезды, плохо выглядит фасад дома, то слишком холодно, то слишком жарко… Может, эти жалобы небеспочвенны? Ведь многие управляющие компании действуют по принципу «что хочу, то ворочу». Или вообще бездействуют. Может, благодаря такому законопроекту решения по вопросам, не вызывающим обычно значительного интереса у большинства жильцов, все-таки будут приниматься, а не бесконечно откладываться или перекладываться на органы власти?
Александра Братчикова