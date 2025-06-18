ЖКХ

Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут в течение недели

Свалку, образовавшуюся на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе, ликвидируют в течение недели, сообщается в Telegram-канале главы района Ивана Мешкова.

Фото: Иван Мешков / Telegram

«Очень много обращений поступало по ситуации с мусорным полигоном, разгрузки отходов ТКО за его пределами. По моему обращению нам предоставили бульдозер, оператор которого сразу приступил к работе по наведению порядка. В течение недели все замечания будут устранены. В начале следующей недели будем выполнять работы по устройству въезда на полигон», - сообщил Иван Мешков.

Ранее местные жители пожаловались в группе «Гдов» в соцсети «ВКонтакте», что возле города образовалась свалка, которую никто не убирал.