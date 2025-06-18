ЖКХ

Армен Мнацаканян: К вопросу проблем ЖКХ надо подойти углубленно

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства в области нужно решать сообща и с углубленным подходом к делу. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«На фракции председатель Собрания Александр Котов задал губернатору вопрос про сферу ЖКХ. Губернатор на это ответил, что вопрос очень хороший, и он тоже в эту тему погружен. В ближайшее время мы соберем группу депутатов и соответствующих структур во главе с замгубернатора Игорем Шатурным и будем двигаться вперед. К вопросу ЖКХ надо углубленно подойти», - сказал Армен Мнацаканян.

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Депутат подчеркнул, что именно председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов как никто понимает, что проблемами ЖКХ нужно заниматься кардинально.

«Александр Котов муниципальную службу знает "от и до". И от него вопрос был, потому что он эту тему знает. Он знает, что сегодня очень большая нехватка кадров, предприятия в предбанкротном состоянии, состояние сетей - тоже большая проблема. Берем один Новоржев: Любовь Мироновна (Трифонова - глава Новоржевского муниципального округа - прим. ред.) седеет с каждым днем от всего того, что там происходит. Каждая подготовка к отопительному сезону — целая эпопея. К вопросу ЖКХ надо углубленно подойти. Сейчас есть долги по использованию газа, проблемы с обеспечиванием дровами. Их надо кардинально решать», - добавил Армен Мнацаканян.

Он считает, что субсидии, выделяемые регионом и федеральным бюджетом, не сильно спасают ситуацию.

«Я прекрасно понимаю губернатора. Субсидии можно отправлять в районы. Но когда она приходит - ее приходится тратить на закрытие тех проблем, которые сейчас есть, на выплаты заработной платы, а в остатке ничего нет. Муниципальное предприятие не знает, какую дыру им начинать латать», - заключил Армен Мнацаканян.