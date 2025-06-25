В Пыталовском и Красногородском округах произошли отключения электричества

На территории Пыталовского и Красногородского муниципальных округов произошли аварийные отключения электричества, сообщается на страницах глав округов Веры Кондратьевой и Валентины Понизовской в соцсети «ВКонтакте».
«На территории округа, как и по всей Псковской области, бушует сильный шквалистый ветер», - говорится в сообщениях.
В Пыталовском МО в 47 населённых пунктах отсутствует электроснабжение. В обоих округах есть поваленные деревья и сломленные деревья, висящие на линиях электропередачи.
Энергетики и дорожные службы работают в режиме повышенной готовности. Несколько бригад восстанавливают электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).
Номера ЕДДС: