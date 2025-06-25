ЖКХ

«Россети» продолжают отрабатывать локальные заявки после шторма в Псковской области

Восстановление линий электропередачи продолжается в Псковской области по локальным заявкам, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

«Без бульдозера сейчас никуда. Продолжаем отрабатывать локальные заявки после шторма в Псковской области», - говорится в сообщении.

Напомним, что энергетикам удалось восстановить основную сеть в Псковской области после шторма. Они восстановили 8920 километров линий электропередачи и включили 3368 трансформаторных подстанций.