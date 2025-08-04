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ЖКХ

Глава диспетчерской «Горводоканала» о находках в канализации Пскова и помощи «ливневкам»

04.08.2025 18:12|ПсковКомментариев: 0

Что чаще всего находят в канализации Пскова и где обычно происходят аварии, рассказал начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

 

- На каких типах водного хозяйства чаще всего случаются аварийные ситуации? 

- Если мы говорим об аварийных ситуациях, то чаще всего они случаются на сетях водоотведения. То есть это примерно в два-три раза чаще. Если проводить какую-то аналитику и брать количество заявок, поступающих по водопроводным и по канализационным сетям, конечно, канализационные сети бьют рекорд. Но, по большому счёту, по сложности устранения аварии, наверное, водопровод лидирует. Это более масштабные работы, потому что зачастую на сетях канализации аварийная ситуация имеет техногенный характер. И здесь зачастую человеческий фактор играет огромную роль, потому что в сети канализации попадает огромное количество нерастворимых небытовых отходов, средств личной гигиены: нерастворимые салфетки, наполнитель для лотков. То есть очень много мусора, который не растворяется и в один из периодов просто встаёт огромным кляпом в трубах и провоцирует так называемые подпоры, из-за которых потом страдать может не только один дом, а целый микрорайон. В этом случае локализация, устранение этой аварийной ситуации заключается в работе спецтехники, которая приезжает, проводит геодинамическую промывку трубопроводов, устраняет этот засор, и сети работают дальше в штатном режиме. Что касаемо водопровода, это зачастую очень большие затраты в плане труда людей.

- А как обстоят дела с ливневой канализацией?

- Касаемо ливневой канализации, хотелось бы отметить, что у нас все-таки город достаточно немолодой, но при этом он продолжает строиться, расстраиваться, меняет свой облик. Все больше зеленых площадей накрываются асфальтом, брусчаткой, строятся здания различного назначения. Конечно, это все увеличивает объем стоков. То, что раньше впитывалось в грунт, теперь уходит в «ливневку», которая изначально, конечно, на это не была рассчитана. Поэтому сказать, что сети ливневой канализации не справляются, не скажу, в большинстве случаев все-таки «ливневка» справляется со своей задачей, но модернизация однозначно требуется.  

- А с чем связано внештатное функционирование «ливневки»

- Само внештатное функционирование «ливневки» зачастую связано с засорением приемных колодцев как раз мусором. Это и трава, и листва, и просто бытовой мусор, который так или иначе попадает на крышки дождеприемников. Поэтому здесь успешное функционирование «ливневки» зависит не только от водоканала, но и от смежных организаций, которые занимаются благоустройством города, в том числе покосом травы, уборкой мусора и так далее. Если всё это делать своевременно и не оставлять, тогда «ливневка» будет работать намного лучше, гораздо меньше будет с ней проблем. 

- А что чаще всего находите при расчистке канализации в домах?

- Это бывают и тряпки, и детские памперсы, любой нерастворимый мусор. Даже с точки зрения юмора: то, что не влезает в мусороприемник в доме, влезает в унитаз. И наоборот. Есть такие нюансы. 

Конечно, здесь хочется отметить еще и то, что примерно 98% аварийных ситуаций на сетях канализации как раз связаны с засорами этим нерастворимым мусором. Конечно, это увеличивает нагрузку на сети канализации, увеличивает нагрузку потом на канализационную насосную станцию, в которую весь этот мусор так или иначе прилетает. И увеличивает объем работы в принципе на сетях канализации. Поэтому этот список можно продолжать бесконечно. На самом деле, чего только не находили: и смытые мобильные телефоны, все, что пролезает, скажем так. Все, что можно быстро уничтожить. Этот список бесконечен. Даже провода вынимали.   

Беседовала Любовь Кузнецова

Источник: Псковская Лента Новостей
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