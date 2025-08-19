ЖКХ

Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ

Псковская область заняла 60 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. В расходы, помимо трат непосредственно на жилищно-коммунальные услуги, включили оплату топлива для освещения и отопления жилья. Показатели рассчитаны как среднее значение за четыре квартала 2024 года.

Доля потребительских расходов среднестатистической семьи Псковской области, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2024 году составила 10,1%. Изменение за год на -1,3 подпунктов. Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ и топливо в месяц равны 4 263,5 рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

23 место - Вологодская область;

35 место - Калининградская область;

36 место - Санкт-Петербург;

51 место - Республика Карелия;

56 место - Мурманская область;

58 место - Архангельская область;

65 место - Ленинградская область.

81 место - Ненецкий автономный округ;

85 место - Новгородская область;

Самая низкая среди регионов России доля затрат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в потребительских расходах семей, порядка 4,6%, зафиксирована в Ингушетии, самая высокая – в Новгородской области, на уровне 13,6%.

В 2024 году, несмотря на увеличение тарифов, на фоне позитивной динамики доходов и расходов населения доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах немного снизилась.

Напомним, в по данным на 2023 году Псковская область заняла 78 место.

